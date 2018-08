von SK

Fußball-Bezirksliga: (daz) Am Freitagabend startet die Bezirksliga mit dem Eröffnungsspiel Hochemmingen gegen Marbach in die neue Saison. Den ersten Spieltag tippt für den SÜDKURIER Carmine Italiano, Trainer des FV Tennenbronn.

FC Hochemmingen – FV Marbach. "Ein interessantes Eröffnungsspiel. Wenn es klappt, schaue ich mir die Partie an. Hochemmingen erwarte ich in dieser Saison sehr weit vorne. Marbach verfügt über eine eingespielte Mannschaft, die inzwischen auch die Liga gut kennt. Ich tippe dennoch 2:1."

DJK Villingen – SV Hölzlebruck. "In Villingen gab es einige personelle Veränderungen und möglicherweise ist die Mannschaft noch in einem Findungsprozess. Hölzlebruck sollte in der Saison keiner unterschätzen. Sie haben einen erfahrenen Trainer und eine ebenso erfahrene Mannschaft – 1:1."

FC Gutmadingen – FC Weilersbach. "Von Weilersbach weiß ich noch nicht sehr viel. In der Regel nehmen die Neulinge viel Aufstiegseuphorie mit, doch Gutmadingen ist sehr stark einzuschätzen. Eine spielstarke Elf. Mein Tipp: 2:0."

FV Tennenbronn – SV Obereschach. "Wir haben großen Respekt vor Obereschach, aber auch keine Angst. Wir dürfen befreit aufspielen und natürlich wollen wir alle einen guten Start. Nur zu gern würde ich drei Punkte mitnehmen."

FC Pfaffenweiler – SG Riedböhringen/Fützen. "Pfaffenweiler hat sich erneut gut verstärkt. Die Elf wird sich im Vergleich zur vergangenen Saison nicht verschlechtern, eher sollte es wieder ein Stück weiter nach oben gehen. Zum Auftakt kommt ein kampfstarker Gegner. Es wird ein umkämpftes Spiel mit einem 2:1-Erfolg der Gastgeber."

FC Königsfeld – SV TuS Immendingen. "Königsfeld wird aus der vergangenen Saison seine Lehren gezogen haben. Eine spielstarke Mannschaft. Was Immendingen drauf hat, haben wir zuletzt im Pokal erkennen müssen. Es wird eine knappe Geschichte. 1:0 für Königsfeld."

DJK Donaueschingen II – TuS Bonndorf. "In Donaueschingen wird seit Jahren ausgezeichnete Arbeit geleistet. Immer wieder rücken junge Spieler nach. Die Elf spielt attraktiven Fußball, glänzt spielerisch und ist noch dazu heimstark. Bonndorf haben viele als Geheimfavoriten aus der Rechnung. Mein Tipp: 2:2."

FC Bräunlingen – FC Fischbach. "In der Partie treffen die beiden Meister der Kreisligen A aufeinander. Von Bräunlingen weiß ich noch nicht so viel. Fischbach hat sich gut verstärkt und sollte den Ligaerhalt schaffen. Beide werden die Aufstiegseuphorie auspacken. Ich tippe 1:1."

