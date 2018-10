von SK

Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Überlegen und souverän feierten die Kurstädter zuletzt einen 4:0-Sieg beim Schlusslicht Markdorf. Mit der SG Dettingen wartet nun mit dem Tabellenneunten ein deutlich schwerer Konkurrent, der vor allem mit seiner Defensivarbeit glänzt. Weniger als einen Gegentreffer im Schnitt haben die Dettinger im bisherigen Saisonverlauf pro Spiel kassiert.

„Dettingen sehe ich keinen Deut schlechter als die acht davor platzierten Teams. Das ist eine Mannschaft, die sehr aggressiv gegen den Ball spielt, über 90 Minuten ein hohes Tempo gehen kann und dabei viel Zug zum gegnerischen Tor entwickelt. Ich kenne diesen Gegner. Daher habe ich meinen Spieler die Stärken auch deutlich gemacht“, sagt FC-Trainer Enrique Blanco. Ihn stimmt zuversichtlich, dass seine Elf immer mehr den Rhythmus findet und auch gegen den Ball immer besser arbeitet. Woran es noch hapert, ist die Chancenauswertung. „Wir wollen es oftmals zu schön machen. Zaubern kannst du, wenn die Führung deutlich ist. Zunächst aber gilt es die einfachen Dinge zu machen, gerade gegen so ein Abwehrbollwerk.“

Blanco hat keinen Grund, die erfolgreiche Mannschaft vom Spiel in Markdorf zu verändern. Die elf Spieler, die dort in der Anfangsformation standen, könnten auch am Samstag erste Wahl sein. Andererseits gab Blanco dort vier jungen Einwechselspielern die Chance, sich zu zeigen. Zuletzt war der Coach immer für eine Überraschung gut. Einsatzgarantien gibt es beim Übungsleiter keine: „Die jungen Spieler klopfen immer lauter an die Tür zur Startelf und dieses Klopfen ist auch bei mir angekommen“, so Blanco

