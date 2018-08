von SK

Fußball-Bezirksliga: (daz) Der TuS Bonndorf geht mit einer personell nahezu unveränderten Mannschaft in die neue Saison. Kein Spieler hat den Verein verlassen und zwei junge Talente kamen hinzu. Welche Qualität die Bonndorfer in ihren Reihen haben, zeigte die Elf in der vergangenen Rückrunde. Im Winter hatte mit Björn Schlageter ein neuer Trainer die Elf übernommen und sie zur besten Rückrundenmannschaft der Liga entwickelt. Beeindruckend dabei das Abwehrverhalten. In den 15 Rückrundenspielen kassierte die Elf nur neun (!) Gegentreffer. Einige Trainer in der Liga trauen Bonndorf in der neuen Runde zu, ganz oben anzugreifen.

"Mir ist es wichtig, dass wir mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Wir hoffen natürlich, an die gute Rückrunde anknüpfen zu können, aber wir haben eine junge Elf, in der Schwankungen einkalkuliert werden müssen", sagt Schlageter. Dicke Fragezeichen stehen dabei hinter einigen Studenten, die wohl nicht immer zur Verfügung stehen werden. "Wir wollen uns weiter verbessern. Wenn alles klappt, haben wir sicherlich die Qualität für einen der ersten vier Plätze. Titelfavoriten sind indes aus meiner Sicht eher Hochemmingen oder Gutmadingen", ergänzt Schlageter.

Mit dem Torhüter Sebastian Wassmer und den Angreifer Christoph Wassmer (beide FC Weizen) haben sich zwei Perspektivspieler den Bonndorfern angeschlossen. Mit 22,5 Jahren ist das Durchschnittsalter gering. Dennoch stehen in der Mannschaft Spieler, die bereits in den Landesligajahren 2014/15 und 2015/16 für den TuS gespielt haben. "Natürlich war unsere Defensivarbeit zuletzt unser Prunkstück. Jetzt gilt es die Balance zwischen Abwehr und Angriff noch besser zu finden. Unser Spiel nach vorne muss noch effizienter und schneller werden. Ich will mehr Tempo sehen", fügt Schlageter an. Daran arbeite auch Peter Kistler in der Vorbereitung mit, den Schlageter als neuen Co-Trainer gewonnen hat. "Ich wollte ihn schon im Winter haben, aber damals klappt es nicht. Es ist einfach nötig, die Arbeit noch besser zu verteilen. Dafür harmonieren wir schon sehr gut", betont Schlageter.

Aufhorchen ließ der TuS Ende Juli mit einem 7:0-Testspielsieg gegen einen stark besetzten SV Grafenhausen. Auch die Spiele zuvor, wie das 1:1 gegen den Landesligisten Löffingen zeigen, dass die Form offenbar stimmt. Schlageter ist indes bemüht, diese Spiele richtig einzuordnen. "Wir haben mit der DJK Donaueschingen, der DJK Villingen und Hochemmingen gleich einen Hammer-Auftakt in der Liga. Da wird sich schnell zeigen, wo wir uns einrangieren. Wir haben durch die vergangene Saison Selbstvertrauen gewonnen, müssen uns die Erfolge aber auch hart erarbeiten. Wir gehen zuversichtlich in die Punktspiele. Vielleicht gelingt es uns, einige Favoriten zu ärgern", schmunzelt Schlageter.

Weitere Testspiele: 4. August beim FC Erzingen, 11. August beim FC Lenzkirch

