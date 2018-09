von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SV Hinterzarten – FC Pfohren 2:1 (0:0). Pfohren wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Beim SV Hinterzarten gestalteten die Gäste das Geschehen in Hälfte eins ausgeglichen und gingen zwei Minuten nach Wiederbeginn durch Marius Wiehl sogar in Führung. Dann aber drehten die Hausherren auf und die Partie. Zuerst traf Mario Groß, dann Kevin Steiert. Unterm Strich geht der Heimsieg in Ordnung. Tore: 0:1 (47.) Wiehl, 1:1 (69.) Groß, 2:1 (78.) Steiert. ZS: 130. SR: Strittmatter (Dachsberg).

SG Riedöschingen/Hondingen – FV Möhringen 1:1 (0:1). Möhringen entführte überraschend und verdientermaßen einen Punkt aus Riedöschingen. Die Gäste gingen nach einem Konter in Minute acht durch Jan Dirschauer in Führung. Erst nach der Pause fand die SG richtig ins Spiel und kam durch einen Kopfballtreffer von Andreas Stöckle zum gerechten Ausgleich. Tore: 0:1 (9.) Dirschauer, 1:1 (71.) Stöckle. ZS: 200. SR: Tobias Radloff (Schwandorf).

SV Aasen – TuS Oberbaldingen 4:1 (2:0). Der SV Aasen startete gut und ging durch einen Doppelpack von Thomas Schwab mit 2:0 in Führung. Oberbaldingen hatte wenig entgegenzusetzen, stattdessen erhöhte der Aufsteiger in Abschnitt zwei durch Judi Sharro und Tim Stolz. In der Schlussphase gelang Markus Nann der Ehrentreffer. Tore: 1:0 (6.) Schwab, 2:0 (12.) Schwab, 3:0 (62.) Sharro, 4:0 (79.) Stolz, 4:1 (86.) Nann. ZS: 100. SR: Schreiber (Bonndorf).

FC Löffingen II – SV Grafenhausen 2:3 (2:2). Florian Haselbacher war mit einem Dreierpack der Mann des Spiels. In Hälfte eins brachte er Grafenhausen mit 2:0 in Führung, ehe Felix Rogg und Michael Fuss noch vor der Pause ausglichen. In einer offenen zweiten Halbzeit erzielte Haselbacher per Elfmeter in Minute 67 den Treffer zum verdienten Sieg. Tore: 0:1 (14.) Haselbacher, 0:2 (22.) Haselbacher, 1:2 (32.) Rogg, 2:2 (35.) Fuss, 2:3 (67.) Haselbacher. ZS: 120. SR: Lukas Stiepermann (Villingen).

SG Kirchen-Hausen – FC Lenzkirch 3:4 (3:2). Im Duell der beiden Überraschungsmannschaften führte Aufsteiger Kirchen-Hausen dreimal, unterlag aber am Ende dennoch. Lenzkirch glich stets die Führungstore der Gastgeber aus und war in Durchgang zwei die aktivere Mannschaft. Torjäger und „Dreierpacker“ Tim Rüdiger besorgte mit dem Siegtreffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit den verdienten Sieg für die Gäste. Tore: 1:0 (9.) Yannic Thoma, 1:1 (15.) Felix Jägler, 2:1 (20.) Mike Weinmann, 2:2 (35.) Rüdiger, 3:2 (38.) Sheriff Jallow, 3:3 (53.) Rüdiger, 3:4 (90.+2) Rüdiger. ZS: 160. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

SSC Donaueschingen – SV Eisenbach 1:1 (0:1). Jens Schuler brachte die Gäste mit 1:0 in Führung, was auch den Pausenstand bedeutete. Nur eine Minute nach Wiederbeginn glich Sebastian Charton für die Schellenberger aus. Donaueschingen schwächte sich in der Folge mit einer Roten Karte selbst, sodass der Siegtreffer nicht mehr gelang. Tore: 0:1 (38.) Schuler, 1:1 (47.) Charton. SR: Adnan Dracic (Villingen).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein