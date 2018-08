Bild: Feißt, Werner

Die Schwenninger Wild Wings ins rechte Licht gerückt: Hier finden Sie alle Bilder vom Medientag der Eishockey-Profis in der Helios-Arena.

"Hallo Leute!" Schwenningens Torhüter Dustin Strahlmeier betrat als Erster das Eis.

Bild: Feißt, Werner

Auch Verteidiger Benedikt Brückner freute sich, endlich wieder Eis unter den Kufen zu spüren.

Bild: Feißt, Werner

"Also Jungs, im Urlaub war das so..." Dustin Strahlmeier (rechts) im Gespräch mit Mirko Höfflin und Marcel Kurth.

Bild: Feißt, Werner

Er will den Sprung zu den Profis schaffen: Nachwuchs-Verteidiger Boaz Bassen.

Bild: Feißt, Werner

Was kommt als nächstes? Athletik-Trainer Hendrik Kolbert (Mitte), Simon Danner (rechts) und Tobias Wörle (links vorne).

Bild: Feißt, Werner

Das Schwenninger Torhüter-Trio (von links): Marco Wölfl, Dustin Strahlmeier und Nachwuchsmann Luis Benzing.

Bild: Feißt, Werner

Auf ihm ruhen hohe Erwartungen: Schwenningens Neuzugang Julian Kornelli.

Bild: Feißt, Werner

Willkommene Pause: Die Wild Wings machen es sich auf dem Eis bequem.

Bild: Feißt, Werner

"Und was hast Du so in den vergangenen vier Monaten gemacht?" Mirko Höfflin (links) und Marcel Kurth.

Bild: Feißt, Werner

Zwei Finnen unter sich: Jussi Timonen (links) und Markus Poukkula.

Bild: Feißt, Werner

"Du musst noch ein bisschen weiter nach links." Wolfgang Stegmann und Oliver Bauer (rechts) präparieren das Team für das Mannschaftsfoto.

Bild: Feißt, Werner

Alles klar für das Mannschaftsbild: Profi-Fotograf Jens Hagen bei der Arbeit.

Bild: Feißt, Werner

Er war der letzte Neuzugang der Wild Wings und könnte zu einem der wichtigsten Spieler im Team der Wild Wings werden: Außenstürmer Rihards Bukarts.

Bild: Feißt, Werner

Schnell noch ein kleines Pläuschchen zwischen dem ganzen Fotostress.

Bild: Feißt, Werner

"Mensch Trainer, der Krawattenknopf sitzt nicht richtig:" Oliver Bauer legt Hand bei Cheftrainer Pat Cortina an.

Bild: Feißt, Werner

Ein Italiener und ein Finne: Stefano Giliati (links) und Markus Poukkula wollen im Sturm der Wild Wings für Furore sorgen.

Bild: Feißt, Werner

Gespräch unter Finnen: Kalle Kaijomaa (links) und Schwenningens Torwart-Trainer Ilpo Kauhanen.

Bild: Feißt, Werner

Bereitet seinen Schläger schon mal für das erste Eistraining am Montag vor: Stefano Giliati.

Bild: Feißt, Werner

Finnisch oder schwedisch? Markus Poukkula (links) und Andrée Hult.

Bild: Feißt, Werner

Zwei Trainer und sechs Neue (stehend von links): Boaz Bassen, Ville Korhonen, Philip McRae, Julian Kornelli, Rihards Bukarts, (vorne von links): Chefcoach Pat Cortina, Nachwuchstorhüter Luis Benzing und Co-Trainer Petteri Väkiparta.

Bild: Feißt, Werner

Der Mann ist nicht etwa müde, sondern macht Dehnungsübungen: Stefano Giliati.

