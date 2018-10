von SK

Fußball, Bezirkspokal Achtelfinale: (mst/ju) Die Runde der letzten 16 im Bezirkspokal hatte wenige Überraschungen parat. Lediglich Kreisliga A-Spitzenreiter FC Brigachtal konnte sich als niederklassigere Mannschaft durchsetzen. Somit stehen im Viertelfinale am 3. April 2019 sieben Bezirksligisten und ein Kreisligist.

FC Hochemmingen – SG Buchenberg/Neuhausen 5:1 (2:0). Hochemmingen wurde seiner Favoritenstellung gerecht. Efstratios Chatziioanidis brachte die Gastgeber nach 14 Minuten in Führung, Jan Vollmer legte kurz vor der Pause nach. In Abschnitt zwei steigerten sich die Gäste und kamen dadurch zum Anschluss durch Alexander Hettich. Doch die Hausherren ließen nichts anbrennen und machten in der Schlussphase mit drei Toren alles klar. Tore: 1:0 (14.) Chatziioanidis, 2:0 (38.) Vollmer, 2:1 (53.) Hettich, 3:1 (87.) Tobias Falkowski, 4:1 (90.) Julian Künstler, 5:1 (90.+2) ET. ZS: 100. SR: Markus Erath (Villingen).

FC Bräunlingen – SV Obereschach 6:3 (4:1). In einem kurzweiligen Pokalspiel dominierte Bräunlingen die erste Hälfte und führte durch einen Dreierpack von Ugur Tad und Cevher Atar zur Pause verdient mit 4:1. Mit dem fünften Tor durch Eric Reichmann schalteten die Gastgeber zwei Gänge zurück und ermöglichten den Gästen dadurch zwei Tore zum 5:3. Raphael Emminger setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt eines spektakulären Spiels. Tore: 1:0 (17.) Tad, 1:1 (18.) Marco Haberer, 2:1 (25.) Atar, 3:1 (35.) Tad, 4:1 (45.) Tad (FE), 5:1 (53.) Reichmann, 5:2 (60.) Marvin Zimmermann, 5:3 (77.) Mike Duffner, 6:3 (83.) Raphael Emminger. ZS: 100. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

DJK Villingen – FC Gütenbach 6:0 (3:0). In Hälfte eins konnte der Außenseiter aus Gütenbach das Geschehen noch offen gestalten, lag aber zur Pause gegen effiziente Villinger mit 0:3 im Rückstand. Abschnitt zwei war eine klare Angelegenheit, in der der Bezirksligist das Resultat verdoppelte. Tore: 1:0 (14.) Yannick Käfer, 2:0 (28.) Pascal Beha, 3:0 (45.) Lukas Hug, 4:0 (55.) Käfer, 5:0 (57.) Almani Camara, 6:0 (77.) Camara. ZS: 40. SR: Armin Niedermeier (Niedereschach).

FV Tennenbronn – FV Marbach 2:1 (1:1). Das Topspiel des Achtelfinals hielt den Erwartungen stand. Marbach bestimmte Hälfte eins, ging durch Marco Effinger früh in Führung, verpasste aber das zweite Tor. Stattdessen vollendete Sven Staiger kurz vor der Pause einen Konter zum Ausgleich. In Hälfte zwei waren die Hausherren besser und verdienten sich das späte Siegtor durch Manuel Hilser, der per Steilpass bedient wurde und vor dem Torhüter die Nerven behielt. Tore: 0:1 (9.) Effinger, 1:1 (42.) Staiger, 2:1 (83.) Hilser. ZS: 180. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).

TuS Bonndorf – SV TuS Immendingen 2:1 (1:0). Insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe. Bonndorf war zwar in der ersten Halbzeit dominant, versäumte es aber nach der Führung nachzulegen. Die Gäste kamen in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel und glichen aus. In der letzten Minute entschied Baumgärtner mit einem erfolgreichen Solo die Partie für die Bonndorfer. Tore: 1:0 (14,) Yannick Thurau, 1:1 (58.) Marius Diesmar, 2:1 (90.+1) Lars Baumgärtner. ZS: 30. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal).

FC Fischbach – FC Brigachtal 1:3 (0:1) Es war eine typische Hartplatzpartie. Mit einem „Sonntagsschuss“ aus 30 Metern von Christoph Bausch gingen die Gäste nach sechs Minuten in Führung. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel, bei dem die Gastgeber jedoch fahrlässig mit den Chancen umgingen. Nach dem Anschlusstreffer in der 81. Minute keimte bei den Fischbachern noch Hoffnung auf, die aber vor Spielende mit dem 1:3 aus einem Gedränge heraus zunichte gemacht wurde. Tore: 0:1 (6.) C. Bausch, 0:2 (70.) Jonas Hirt, 1:2 (81.) Sven Müller, 1:3. (90.) Eigentor. ZS: 90. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

FC Lenzkirch – FC Weiersbach 3:4 (3:1) Nach der ersten Halbzeit sah es in Lenzkirch nach dem 3:1-Pausenstand für die Gastgeber nach einer Überraschung aus. Doch im zweiten Spielabschnitt drehte der Bezirksligist aus Weilersbach noch die Partie und siegte am Ende etwas glücklich. Tore: 1:0 (1.) Tim Rudiger, 2:0 (8.) Roland Pluta, 2:1 (35.) Massimiliano Intili, 3:1 (45.) Indir Kurdic, 3:2 (68.) Mike Köhler, 3:3 + 3:4 (85.+90.1) Tolga Sözer. ZS: 100. SR: Michael Fischer (Rötenbach).

FC Weiler – FC Pfaffenweiler 1:3 – Auch in dieser Partie setzte sich der Favorit durch. Am Ende siegte der Bezirksligist gegen den B-Ligisten standesgemäß. SR: Uwe Freigang (St. Georgen)

