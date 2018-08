von Helmut Junkel

Fußball, Bezirkspokal: (ju) In der Hauptrunde um den Bezirkspokal gaben sich die Vereine der Bezirksliga keine Blöße und zogen alle in die nächste Runde ein. Drei Partien wurden erst in der Verlängerung entschieden.

Spfr. Neukirch – FC Pfaffenweiler 0:14 (0:10). Tore: 0:1, 0:2 + 0:3 (5./16. +23.) Florian Herbst, 0:4 (24.) Tom Duffner, 0:5 (26.) Lars Rohrer, 0:6 (28.) Eigentor, 0:7 (37.) F. Herbst. 0:8 (41.) T. Duffner, 0:9 (42.) Marco Reitze, 0:10. (45.) F. Herbst, 0:11 (59.) Tim Simon. 0:12 (85.) T. Duffner, 0:13 (87.) Marc Rohrer, 0:14 (89.) Sebastian Merz. ZS: 80. SR: Dominik Wehrle (Friedenweiler).

FC Mönchweiler – SV Niedereschach 1:6 (0:2). Tore: 0:1 (9.) Samuel Grüter. 0:2 (31.) Kevin Figl, 0:3 (46.) Johannes Wöhrle, 0:4 (48.) Adrian Herbst (Fe), 0:5 (60.) K. Figl, 1:5 (65.) Nick Müller, 1:6 (75.) Max Lorse. ZS: 80. SR: André Cellier (Königsfeld).

SV Saig – FV Tennenbronn 0:7 (0:5) – Tore: 0:1 (18.) Julian Demel, 0:2 (36.) Benjamin Moosmann, 0:3 (39.) Patrick Hilpert, 0:4 (43.) Sven Staiger, 0:5 (45.+2 Justin Stoll, 0:6 (55.) Manuel Hilser, 0:7 (83.) Julian Fleig. ZS: 40. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).

FC Pfohren – FC Königsfeld 1:3 (0:2) Tore: 0:1 (11.) Mario Giesler, 0:2 (43.) Nicolai Rall, 0:3 (52.) Aleksandar Novakovic, 1:3 (73.) Fabian Reichmann. ZS: 120. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

SV Friedenweiler – SSC Donaueschingen 0:11 (0:4). Tore: 0:1 (8.) Oguzhan Yildiz, 0:2 (25.) Denis Laichner, 0:3 (29.) Sebastian Charton, 0:4 + 0:5 (39.+56.) Yildiz, 0:6 (64.) Charton. 0:7 (69.) Yildiz, 0:8 (72.) Andreas Ewald, 0:9 (79.) Serhat Özyildirim, 0:10 (82.) Florian Eisele, 0:11 (84.) Charton. SR: Tröndle (Bonndorf)).

FC Tannheim – FC Hochemmingen 0;2 (0:2). Tore: 0:1 (9.) Pascal Heinig, 0:2 (23.) Jeremias Ketterer. ZS: 120. SR: Philipp Eschle (Gütenbach).

FC Unterkirnach – FC Triberg 3:0 (2:0) Tore: 1:0 (13.) Jonas Fichter, 2:0 (45.) Michael Niggemeier, 3:0 (66.) Mario Stenske. ZS: 50. SR: Benjamin Feta (Villingen)

SG Kirchen-Hausen – SV Hinterzarten 4:5 (1:3/4:4) n. V. Tore: 1:0 (16.) Sheriff Jallow, 1:1 (26.) Mario Groß, 1:2 (41.( Robin Krupka, 1:3 (45.) Kay Ruf, 2:3 (55.) S. Jallow, 2:4 (60.) M. Groß, 3:4 (62.) Oliver Weiß, 4:4 (67.) Eigentor, 4:5 (95.) K. Ruf. ZS: 150. Bes. Vork.: G-r K (102.) Hinterzarten + (120.) Kirchen-Hausen. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal).

SG Unadingen/Dittishausen – FC Grafenhausen 3:2 (2:2) n. V. Tore: 1:0 (12.) Christian Siebler, 1:1 + 1:2 (14.+ 19.) Joshua Blatter, 2:2 (33.) C. Siebler, 3:2 (97.) Thomas Engesser. ZS: 50. Bes. Vork.: Rot (110.) Unadingen SR: Skirtac (Göschw.)

VfB Mettenberg – FC Schönwald 1:2 (1:1) Tore: 0:1 (28.) Tobias Kaiser, 1:1 (33.) Ruben Gantert, 1:2 (59.) Florian Fehrenbach. ZS: 50. SR: Schreiber (Bonndorf)

FC Bernau – FC Fischbach 0:3 (0:0) Tore: 0:1 (53.) Gerd Müller, 0:2 (57.) Lukas Porsch, 0:3 (76.) G. Müller. ZS: 80. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

SV Ewattingen – FC Gütenbach 1:3 (0:2). Tore: 0:1 (18.) Tobias Hermann, 0:2 (36.) Michael Disch, 1:2 (73.) Felix Kuschel), 1:3 (75.) Emanuele Raimondi. ZS: 100. SR: Moritz Karcher (Aldingen).

SV St. Märgen – FV Marbach 0:9 (0:4) – Tore: 0:1 (4.) Manuel Tränkle, 0:2(14.) Stefan Henseleit, 0:3 (22.) Ricou Jaschke, 0:4 + 0:5 (35.+56.) Marco Effinger, 0:6 + 0;7 (65.+78.) M. Tränkle, 8:0 + 9:0 (86.+89.) M. Effinger. ZS: 100. SR: Markus Erath (Villingen).

FC Wolterdingen – SV Gündelwangen 4:0 (3:0). Tore: 1:0 (14.) Robert Gliese, 2:0 (33.) Sebastian Scheer, 3:0 (40.) Pascal Götz, 4:0 (73.) R. Gliese. ZS: 100. SR: Wolfgang Braun (Unadingen).

SV Rietheim – DJK Villingen 1:2 (1:2) Tore: 0:1 (13.) Eigentor, 1:1 (22.) Matthias Schuhmacher, 1:2 (36.) A. Camara. ZS: 100. SR: Jürgen Schätzle (Schönwald).

SV Titisee – FC Weiler 0:5 (0:0) Tore: 0:1 (61.) Sven Schwarzwälder, 0:2 (67.) Enrico Seckinger, 0:3 (69.) Stefan Schwarzwälder, 0:4 + 0:5 (78.+86.) Luca Schweikart. ZS: 50. SR: Fabian Morath (Saig).

FV Möhringen – VfB Villingen 3:2 (2:1). Tore: 0:1 (4.) Adem Günlü, 1:1 (22.) T. Hofstetter (FE), 2:1 (45.) L. Tschaut, 3:1 (50.) S. Paulsen. 3:2 (67.) Steffen Restle Bes. Vork.: GR K (88+89.) Villingen. ZS: 80. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

TuS Oberbaldingen – FC Weilersbach 0:6 (0:4). Tore: 0:1, 0:2+0:3 (2./3.+ 4.) Sascha Bippus (Hattrick), 0:4 (44.) Alper Sözer, 0:5 + 0:6 (81.+85.) S. Bippus. ZS: 60. SR: Sasa Matosevic (Villingen).

SG Aulfingen/Leipferdingen – FC Lenzkirch 5:6 (0:1/3:3) n. V. Tore: 0:1 + 0:2 (26.+ 50.) Tim Rüdiger, 1:2 (79.) Heiko Enoch, 2:2 (81.) Heiko Weizenegger, 3:2 (84.) Raphael Meßmer, 3:3 (90.+3) Andreas Morath, 4:3 (95.) H. Enoch, 4:4 (106.) A. Morath, 5:4 (107.) H. Enoch, 5:5 (112.) A. Morath, 5:6 (118.) Rafael Teixeira. ZS: 60. SR: Domenico Papagno (Geisingen).

SV Aasen – SV Überauchen 1:4 (1:1) n.V. Tore: 0:1 (8.) KlausNeininger, 1:1 (66.) Tim Stolz, 1:2 (96.) K. Neininger, 1:3 (99.) Marcel Schwörer, 1:4 (112.) Bernd Weets. ZS: 120. SR: : Dominik Wehrle (Friedenweiler-Kleineisenbach).

FC Grüningen – SV Öfingen 1:6 (0:3) Tore: 0:1 (19.) Marcel Speck, 0:2 (29.) Markus Wenzler, 0:3 + 0:4 (40-+46.) Fabian Ott, 0:5 (52.) Tobias Nopper. 0:6 (83.) Sascha Wenzler, 1:6 (89.) Nasser Tajik. ZS: 20. SR: Edgar Straub (Lauterbach).

Der TuS Rötenbach verzichtet aufgrund von Spielermangel auf die Partie gegen den SV Obereschach

Zwischenrunde Mittwoch, 19. September

