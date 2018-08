von SK

Fußball-Bezirksliga: (daz) Vier Mannschaften haben nach zwei Spieltagen die Maximalpunktzahl. Am Tabellenende warten hingegen ebenfalls vier Teams noch auf den ersten Punktgewinn. Darunter die Landesliga-Absteiger aus Obereschach und Villingen sowie die beiden Aufsteiger Fischbach und Weilersbach.

Mit dem 3:0-Sieg beim SV Hölzlebruck hat der FC Gutmadingen den ersten Tabellenführer gestürzt und selbst den Thron erobert. Gute Nachrichten für den im Urlaub weilenden Trainer Steffen Breinlinger, der von Ahmet Keysan und Volkhard Ohnmacht vertreten wurde. Dabei begann die Partie denkbar schlecht, denn Torhüter Christian Jaensch sah frühzeitig die Rote Karte. „Das war eine perfekte Szene für den Videobeweis. Alle am Spielfeldrand und auf dem Platz waren der Meinung, dass diese Karte überzogen war“, so Ohnmacht. Trotz Unterzahl ließen sich die Gutmadinger nicht stoppen. „Wir hätten sogar fünf Tore schießen können. Ahmet Keysan hatte ein glückliches Händchen beim Einwechseln und hat gut gecoacht“, lobt Ohnmacht. Beim Top-Spiel am kommenden Wochenende gegen Bonndorf ist Breinlinger wieder an der Seitenlinie.

Mit einem 2:1-Erfolg bei der SG Riedböhringen hat der FC Königsfeld auch das zweite Saisonspiel gewonnen. „Nach der 1:0-Führung haben wir es versäumt, weitere Treffer nachzulegen. Aus einem Fehler entsprang der Ausgleich. Glücklicherweise haben wir schnell das 2:1 erzielt. In Halbzeit zwei standen wir sehr stabil in der Abwehr. Das Spiel war erneut ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es noch einige Dinge gibt, die wir verbessern müssen“, sagt Jörg Klausmann vom Trainer-Duo Klausmann/Holik. Für Klausmann war es „ein etwas dreckiger, aber keinesfalls unverdienter Sieg“.

Auch beim FV Tennenbronn ist der Start geglückt. Mit dem 1:0 in Fischbach holte die Elf von Trainer Carmine Italiano die Punkte vier bis sechs. „Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war sehr gut. Wir haben aber erst sechs Punkte und brauchen noch mindestens 30“, betont Italiano. Die Mannschaft habe auch spielerische Akzente gesetzt und immer daran geglaubt, dass auch in der Schlussphase noch ein Treffer fallen kann, was in Minute 85 auch gelang. Für die kommende Trainingswoche und auch im Hinblick auf das schwere Auswärtsspiel in Pfaffenweiler sei der Erfolg „Gold wert“, so Italiano.

Ein Ausrufezeichen setzte der FC Pfaffenweiler mit dem 4:0 in Obereschach. „Wir sollten in die Auswertung einbeziehen, dass Obereschach nicht die beste Mannschaft auf dem Platz hatte. Natürlich freuen mich die drei Punkte“, sagt Spielertrainer Patrick Anders. Mit den ersten 45 Minuten war er nicht durchgehend zufrieden. „In Halbzeit zwei haben wir es aber besser gemacht.“ Sorgen bereitet Anders der Blick auf das kommende Wochenende, wenn vier Spieler nicht zur Verfügung stehen. Pfaffenweiler empfängt Tennenbronn mit Ex-Coach Carmine Italiano. „Dieses Duell hat immer einen besonderen Reiz. Da werden wir sehr motiviert ins Spiel gehen“, kündigt Anders an.

Nach der Auftaktniederlage gegen Marbach revanchierte sich der FC Hochemmingen mit einem 4:1-Erfolg in Weilersbach. „Das Spiel gegen Marbach hat uns eher wach gerüttelt als lange beschäftigt. Wir sind in Weilersbach gut in die Partie gekommen und haben schnell getroffen. Unsere Fitness stimmt, deshalb konnten wir in Halbzeit zwei das Tempo nochmals erhöhen und schöne Tore herausspielen“, freute sich Trainer Mario Maus. Urlaubsbedingt fehlt Maus zwar beim nächsten Spiel, ist aber überzeugt, dass seine Elf auch ohne ihn erfolgreich sein wird.

Nach 180 Minuten wartet die DJK Villingen noch auf den ersten Punkt. Fast noch bedenklicher sind die zehn Gegentreffer. „Das ist natürlich deutlich zu viel, aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir noch nicht komplett sind. Personell wird es nun wieder besser und das macht Hoffnung“, sagt DJK-Coach Wolfgang Heinig. Beim 3:6 in Bonndorf sah Heinig einen schwachen Auftritt in den ersten 45 Minuten: „Da waren wir nicht auf dem Platz. Die zweite Halbzeit war deutlich besser. Wir wissen, dass uns noch einiges fehlt und werden in Ruhe an den Verbesserungen arbeiten.“

Seit über einem halben Jahr wartet der SV Obereschach auf einen Sieg. Nach den Niederlagen in der Landesliga gingen nun auch die ersten zwei Partien in der Bezirksliga verloren. Am Sonntag sogar zu Hause mit 0:4. „Wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis für den Kopf und das Selbstvertrauen. Andererseits sind sechs Stammspieler nicht so einfach zu ersetzen“, betont auch der sportliche Leiter Alexander Lees. Die Obereschacher zeigten lange ein ordentliches Spiel und hatten auch viel Ballbesitz, vor allem in den ersten 45 Minuten. „Zwei individuelle Fehler haben die ersten zwei Gegentreffer begünstigt. Gleich nach der Pause fiel das 0:3. Danach gingen die Köpfe runter“, fügt Lees an. Am nächsten Sonntag wartet auf die Obereschacher in Königsfeld eine weitere schwere Aufgabe.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein