Fußball-Bezirksliga: Am Freitag fällt mit dem Eröffnungsspiel FC Hochemmingen gegen FV Marbach der Startschuss in die Bezirksliga-Saison 2018/19. Erneut ist der Kreis der Titelanwärter groß. Vizemeister Hochemmingen wird oft genannt. Auch der FC Gutmadingen und der TuS Bonndorf gehören dazu. Wie schlagen sich die Landesliga-Absteiger DJK Villingen und SV Obereschach? Wie etablieren sich die drei Aufsteiger? Mit dem FV Marbach und der DJK Donaueschingen II haben in der Vorsaison zwei Neulinge überzeugt. Viele Fragen, auf die es nun die ersten Antworten geben wird.

Zukunftsorientiertes Denken

Nach dem Landesliga-Abstieg startet die DJK Villingen mit dem neuen Trainer Wolfgang Heinig. Der 57-Jährige hat beim FC Bad Dürrheim viel Erfahrung gesammelt und freut sich auf die neue Herausforderung. Viele Leistungsträger haben die DJK zuletzt verlassen. Einige Zugänge haben bereits in der Bezirksliga gespielt. Heinig möchte den personellen Umbruch mit der Integration eigener Talente vollziehen. „Das ist ein längerer Prozess, aber wir denken zukunftsorientiert.“ Die Vorbereitung war somit zugleich eine Findungsphase. Heinig sagte danach: „„Wir treten als Team auf und das ist wichtig.“ In zwei Jahren soll der Entwicklungsprozess der neuen Mannschaft soweit vorangeschritten sein, dass die DJK wieder ganz oben anklopfen kann. Zunächst wäre Heinig mit einem einstelligen Platz zufrieden.

Wiederaufstieg kein Thema

Frühzeitig erkannten Trainer und Spieler des SV Obereschach in der vergangenen Landesliga-Saison, dass es bei einem einjährigen Abstecher bleiben wird. Somit widmeten sich die Verantwortlichen schon bald der Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Saison. Zwischenzeitlich mussten einige Abgänge verkraftet werden, doch den Großteil des Kaders stellen jene Spieler dar, die vor zwei Jahren die Bezirksliga-Meisterschaft feierten. Hinzu kamen einige Youngster. Der sofortige Wiederaufstieg ist zunächst aber kein Thema. Wie der andere Landesliga-Absteiger aus Villingen setzen auch die Obereschacher auf einen neuen Trainer. Jürgen Fischer hat das Amt übernommen. „Wir haben einen kleinen Kader. Da sollte es keine Verletzungen geben“, sagt Fischer, der bis Dezember auf den verletzten Torhüter Julian Fischer verzichten muss. Der Trainer ist überzeugt, „dass ein einstelliger Platz für uns machbar sein sollte.“

Motivierter Vizemeister

Als Vizemeister der vergangenen Saison zählt der FC Hochemmingen zwangsläufig zu den Mannschaften, die ganz oben erwartet werden. Aber Vorsicht: Der FC Königsfeld musste in der vergangenen Saison erkennen, dass es auch anders kommen kann. Hochemmingens Trainer Mario Maus hat eine weitgehend eingespielte Mannschaft, die mit Tobias Falkowski (FC Neustadt) einen wichtigen Spieler hinzu bekam. Der verpasste Aufstieg ist längst abgehakt. Vielmehr wird die Teilnahme an der Relegation als besondere Motivation eingestuft, denn Hochemmingen unterstrich, dass nicht viel zum Aufstieg fehlte. „Es ist wichtig, dass die Spieler schon im Training immer Vollgas geben. Wir haben eine gute Mischung in der Mannschaft und jetzt auch den Konkurrenzkampf um die Startelfplätze, den ich mir immer gewünscht habe. Natürlich wollen wir wieder so weit oben wie möglich mitspielen“, sagt Maus.

Stärken forcieren

Als Landesliga-Absteiger galt der FC Gutmadingen in der vergangenen Saison als ein Titelkandidat. Letztlich fehlten zwei Punkte zu Rang zwei und fünf Zähler zu Meister Geisingen. Gutmadingen darf auf eine erfahrene Mannschaft setzen, die erneut ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden kann. Ein Spieler ging, einer kam. Trainer Steffen Breinlinger legte zuletzt großen Wert auf den Entwicklungsprozess der Mannschaft. „Wir wollen uns natürlich nicht verschlechtern und peilen eine Platzierung im oberen Tabellenviertel an. Wir wollen unsere Stärken forcieren und die Zahl der Gegentreffer reduzieren. Um eine gute Rolle zu spielen, brauchst du aber nicht nur eine gute Mannschaft. Da zählen auch andere Dinge wie das Spielglück dazu“, sagt Breinlinger.

Viel Potenzial vorhanden

Zuletzt hat sich der FC Pfaffenweiler in der Spitzengruppe der Liga etabliert. Daran möchte die Elf von Spielertrainer Patrick Anders anknüpfen. „Wir haben viel Potenzial. Um ganz oben mitzuspielen gehört aber mehr dazu. Vor allem möglichst verletzungsfrei durchzukommen“, sagt Anders. Der Trainer bescheinigt seiner Mannschaft eine gute Vorbereitung, wobei die kurzfristigen Absagen von zwei Testspielpartnern für Unmut sorgten. Einen starken Eindruck haben bisher die Zugänge Tom Duffner und Luca Pantel hinterlassen. Mit Marc Schillinger wurde ein Spieler zum Torhüter umfunktioniert, wobei Schillinger schon früher einmal zwischen den Pfosten stand. „Er zeigt gute Anlagen. Da habe ich keine Bauchschmerzen“, ergänzt Anders, der zuversichtlich in die Punktspiele startet.

Der Geheimfavorit

Der TuS Bonndorf war in der vergangenen Saison die beste Rückenrunden-Elf. Knüpft die Mannschaft von Trainer Björn Schlageter nahtlos daran an, sind die Bonndorfer sicherlich ein heißer Tipp für einen der ersten zwei Plätze. Schlageter, der im Winter das Traineramt übernommen hatte, formte zuletzt eine Mannschaft, die nach dem Landesliga-Abstieg 2016 und einem kleineren Umbruch wieder für neue Hoffnung in Bonndorf sorgt. Im Sommer gab es kaum personelle Veränderungen. „Wenn uns andere als Mitfavoriten bezeichnen, nehmen wir das zur Kenntnis. Wir setzen uns nicht unter Druck und wollen uns in erster Linie als Mannschaft weiter entwickeln. Wir haben die Qualität, um Favoriten zu ärgern“, betont Schlageter.

Jüngste Mannschaft der Liga

Mit Rang sechs war die DJK Donaueschingen II in der vergangenen Saison der beste Aufsteiger. In Allmendshofen ist die Zuversicht groß, dass die Mannschaft von Trainer Erich Thurow eine ähnliche gute Saison spielen wird. Erneut wird vielen Eigengewächsen die Chance gegeben, sich zu profilieren. Extern wurden nur Spieler aus unterklassigen Teams verpflichtet. Das Durchschnittsalter liegt unter 21 Jahren. „Der Konkurrenzkampf ist groß. In der Vorbereitung haben wir an unserer Handlungsschnelligkeit gearbeitet. Fitness und Tempo sollten jetzt stimmen. Erstes Ziel ist es, in der Tabelle nicht unten reinzurutschen“, sagt Thurow. Eine gute Mittelfeldplatzierung und ein einstelliger Tabellenplatz scheinen machbar. Zudem hoffen die Donaueschinger, dass einige junge Spieler nachhaltig an die Tür der Landesliga-Elf anklopfen.

Defensive soll stabiler werden

Direkt hinter den Donaueschingern platzierte sich in der vergangenen Saison Mitaufsteiger FV Marbach. Trainer Michael Henseleit peilt erneut Platz sieben an, weiß aber um die Schwere der Aufgabe. „Die Liga ist durch die Auf- und Absteiger noch einen Tick stärker geworden. In erster Linie gilt es für uns, die vielen Gegentreffer zu reduzieren. Wir haben noch lange nicht den Zenit erreicht. Unser Entwicklungsprozess geht weiter“, sagt Henseleit. Er setzt auf eine weitgehend eingespielte Mannschaft und fürchtet sich nicht vor der allgemein schwierigeren zweiten Saison in einer neuen Liga. Im Sommer gab es nur einen Spielerabgang. Zudem gelang es Henseleit, Verstärkungen zu verpflichten. Das Saison-Eröffnungsspiel in Hochemmingen verspricht für die Marbacher gleich eine Standortbestimmung zu werden.

Vorbild Löffingen

Der SV Hölzlebruck ist immer für eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte gut Mit Tobias Urban hat ein erfahrener Trainer angeheuert, der den FC Löffingen einst bis in die Landesliga-Spitze führte. Mit dem bisherigen Löffinger Kapitän Peter Beha wurde ein starker Neuzugang hinzugewonnen. Die Mischung in der Mannschaft scheint zu stimmen und Urban hat große Lust darauf, „etwas Ähnliches wie in Löffingen aufzubauen“. Trainer und Verein geben sich die nötige Zeit, weshalb sich die Hölzlebrucker im ersten Jahr unter Urban (noch) nicht in den oberen Tabellenregionen sehen.

„Eine gute Adresse“

Weitgehend enttäuschend verlief die vergangene Saison für den FC Königsfeld. Vor allem nach Ostern ging es fast nur noch bergab, was auch eine Folge der vielen verletzten Stammspieler war. Jetzt gehen die Königsfelder mit dem Trainerduo Jörg Holik/Jörg Klausmann in die neue Saison und hoffen in erster Linie, dass sie diesmal vom Verletzungspech verschont bleiben. Königsfeld verpflichtete mit Mario Giesler (DJK Villingen) und Felix Fehrenbach (FC Triberg) zwei vielversprechende Angreifer. Die Offensive scheint stark genug, doch an der Defensive gilt es zu arbeiten, wie zuletzt die 66 Gegentreffer unterstreichen. „Königsfeld ist im Schwarzwald eine gute Adresse. Zusammen mit Jörg Holik will ich hier etwas bewegen“, sagte Klausmann bei der Vorstellung. Die Neuzugänge sollen den Konkurrenzdruck innerhalb der Mannschaft erhöhen.

Heimstärke gefordert

Der FV Tennenbronn spielte zuletzt die schwächste Saison seit dem Abstieg aus der Landesliga. Trainer Carmine Italiano geht nun in seine zweite Spielzeit auf dem Schächle und fordert, „dass wir wieder heimstärker werden. Spiele in Tennenbronn waren bei den Gegnern gefürchtet. Da müssen wir wieder hinkommen“. Im Sommer wurde der Kader, wie so oft, in erster Linie mit eigenen Talenten aufgestockt. Italiano sieht bei seiner Mannschaft Steigerungsmöglichkeiten in allen Bereichen. Die 49 erzielten Treffer der vergangenen Saison zeigen zudem, dass der Torabschluss ausbaufähig ist. Der Trainer sieht Qualität und Potenzial bei seinem Kader: „Die Mischung innerhalb der Mannschaft stimmt. Eine Platzierung zwischen den Rängen vier und acht sollte machbar sein.

Ligaerhalt ohne Zittereinlage

Der SV TuS Immendingen musste in der Vorsaison lange um den Verbleib im Bezirksoberhaus zittern. Die Elf kam nie von einem zweistelligen Tabellenplatz weg. Einfacher scheint es auch in der neuen Runde nicht zu werden. Daher ist die Zielsetzung von Trainer-Rückkehrer Naser Berisha klar: „Für uns geht es einmal mehr nur um den Klassenerhalt. Auf die Spannung und die Zittereinlagen möchte ich jedoch gern verzichten.“ Berisha arbeitete in der Vorbereitung vor allem an der Defensive. „Im Angriff sind wir immer in der Lage Tore zu schießen. Aber die 67 Gegentreffer der vergangenen Saison zeigen, dass wir stabiler werden müssen“, ergänzt Berisha. Zudem will der Trainer die Heimstärke ausbauen. Zuletzt holte die Elf auswärts mehr Zähler als auf eigenem Platz.

Vergangene Rückrunde macht Mut

Dank eines gewaltigen Schlussspurts sicherte sich die SG Riedböhringen/Fützen in der vergangenen Spielzeit noch den Klassenerhalt. Vor diesem Hintergrund wünschen sich die SG-Verantwortlichen um das Trainer-Duo Siegfried Andräß/Jürgen Frank eine ruhigere Runde. „Wir wollen mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben“, sagt Andräß. Trotz des Abgangs von Fabian Bodenseh (FC Bad Dürrheim) verfügt der Kader über genügend Qualität, um diese Zielsetzung zu erreichen. Gelingt es an die zuletzt gute Rückrunde anzuknüpfen, sind Andräß und Frank zuversichtlich. Zumal es dem Trainer-Duo gelang, die Defensivarbeit deutlich zu verbessern. .

Auftakt zu einer neuen Ära

Souverän gelang dem FC Fischbach die Meisterschaft in der Kreisliga A1. Die beiden Vorgänger FC Hochemmingen und FV Marbach haben sich in ihrem ersten Bezirksliga-Jahr gleich gut platziert und so hoffen auch die Fischbacher, in den nächsten Monaten möglichst wenig Lehrgeld zu bezahlen. „Wir starten in eine neue Ära. Über 20 Jahre spielte der FC Fischbach nicht mehr in der Bezirksliga. Der Aufstieg war ein super Erlebnis, gehört aber bereits der Vergangenheit an“, sagt Trainer Günter Hirsch. Gestärkt durch die Aufstiegseuphorie wollen die Fischbacher auch die Favoriten überraschen. In der Vorbereitung legte der Trainer die Schwerpunkte auf die Chancenverwertung und das Umschaltspiel. Hirsch: „Die Bezirksliga ist sehr stark. Der Klassenerhalt wäre ein Erfolg.“

Es gibt nur ein Ziel

Nach elf Jahren ist der FC Bräunlingen zurück im Bezirksoberhaus. Die Aufbauarbeit von Trainer Uwe Müller hat sich mit dem Aufstieg schnell ausgezahlt. Die junge Mannschaft, nur zwei Spieler sind über 30 Jahre alt, hat viel Potenzial. Die Zweikampfhärte muss jedoch ausgebaut werden. „Wir sind weiterhin in einem Entwicklungsprozess. Wir haben bewusst auf viele Neuzugänge verzichtet. Die Jungs, die aufgestiegen sind, sollen auch in der höheren Liga spielen. Unsere Philosophie ist es weiterhin, mit eigenen Spielern etwas aufzubauen“, sagt Trainer Uwe Müller, für den es nur eine Zielsetzung geben kann: Der Klassenerhalt. Gelingt dieser, kann in den kommenden Jahren die Messlatte höher gelegt werden.

Rückkehr nach langer Durststrecke

Von vielen Trainern wird der FC Weilersbach als „die große Unbekannte“ eingestuft. In den Aufstiegsspielen schaffte die Mannschaft den Sprung ins Bezirksoberhaus. Im Sommer wurden einige gestandene Bezirksliga-Spieler verpflichtet. Trainer Nunzio Pastore setzt auf den Teamgeist, mit dem auch die jüngsten Erfolge gefeiert wurden. Abzuwarten bleibt, wie sich die kürzere Pause durch die Aufstiegsspiele auswirkt. Nach dreieinhalb Jahrzehnten ohne Fußball im Bezirksoberhaus hoffen beim FC Weilersbach alle, dass es nicht ein einjähriger Abstecher wird. Pastore ist zuversichtlich: „Es wird vom ersten Spieltag an schwer, aber wir können packen.“

Meistertipps der Trainer Wolfgang Heinig (DJK Villingen): Hochemmingen, Gutmadingen, Bonndorf , eventuell auch Pfaffenweiler Jürgen Fischer (SV Obereschach): Hochemmingen, Gutmadingen, Bonndorf Mario Maus (FC Hochemmingen): Gutmadingen, Obereschach Steffen Breinlinger (FC Gutmadingen): Hochemmingen, Pfaffenweiler, Bonndorf und ein Überraschungsteam Patrick Anders (FC Pfaffenweiler): Gutmadingen, Pfaffenweiler, Bonndorf Björn Schlageter (TuS Bonndorf): Hochemmingen, Gutmadingen Erich Thurow (DJK Donaueschingen II): Bonndorf, Gutmadingen Michael Henseleit (FV Marbach): Hochemmingen, Bonndorf Tobias Urban (SV Hölzlebruck): Gutmadingen, Hochemmingen, Bonndorf und die Landesliga-Absteiger Jörg Klausmann (FC Königsfeld): Hochemmingen, Pfaffenweiler, Bonndorf. Marbach, Gutmadingen Carmine Italiano (FV Tennenbronn): Villingen, Obereschach, Hochemmingen, Gutmadingen, Bonndorf, Pfaffenweiler Naser Berisha (SV/TuS Immendingen): Hochemmingen, Gutmadingen, Pfaffenweiler Siegfried Andräß (SG Riedböhringen/Fützen): Hochemmingen, Bonndorf, Gutmadingen, DJK Villingen Günter Hirsch (FC Fischbach): Hochemmingen, Hölzlebruck, Bonndorf, Marbach Uwe Müller (FC Bräunlingen): Hochemmingen Nunzio Pastore (FC Weilersbach): Gutmadingen, Hochemmingen, Pfaffenweiler, Königsfeld

