von Autorenzeile

Fußball-Bezirksliga: (dba) FC Königsfeld – DJK Villingen 4:3 (2:1). Spektakulärer ging es in Königsfeld zur Sache. Beide Teams spielten vom Anpfiff weg offensiv und stellten die Abwehrreihen immer wieder vor unlösbare Aufgaben. Dabei hatte Königsfeld vor der Pause ein kleines Chancenplus und mehr Ballbesitz. Das reichte für eine 2:1 Führung, nachdem die DJK zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Nach dem Seitenwechsel erwischte Villingen den besseren Start und drehte mit einem Doppelschlag die Partie. Die Gäste hielten den Druck jedoch nicht aufrecht und ließen Königsfeld zurück ins Spiel kommen. In den letzten Minuten deutete bereits alles auf ein Unentschieden hin, doch dann traf Felix Fehrenbach in der Nachspielzeit zum viel umjubelten Siegtreffer. Tore: 1:0 Aister (12.), 1:1 Hug (32./FE), 2:1 Novakovic (41.), 2:2 Kuntz (53.), 2:3 Hug (55.), 3:3 Novakovic (67.), 4:3 Fehrenbach (90.+2). SR: Vosseler (Tuningen). Z: 150.

FC Bräunlingen – SV Obereschach 7:1 (3:1). Nur eine Woche nach dem ersten Saisonsieg kam der Landesligaabsteiger in Bräunlingen gehörig unter die Räder. Dabei gelang es den Gästen in keiner Phase des Spiels, den Ball zu kontrollieren. Stattdessen rannte Obereschach meist nur hinterher. Insbesondere Dominik und Raphael Emminger schalteten und walteten in der Offensive, wie sie wollten. Am Ende standen für jeden der beiden drei Tore auf dem Spielberichtsbogen. Obereschach hingegen kam zwar wie aus dem Nichts zum 2:1 (32.), danach spielte aber wieder nur der FC Bräunlingen. Zumal die Gastgeber auch nach der Pause keinen Gang zurückschalteten und bis zum Schlusspfiff richtig Lust auf Offensive hatten. Tore: 1:0 D. Emminger (12.), 2:0 Atar (20.), 2:1 Hayn (32.), 3:1 R. Emminger (41.), 4:1 R. Emminger (47.), 5:1 R. Emminger (64.), 6:1 D. Emminger (78.), 7:1 D. Emminger (81.). SR: Kalmbach (Villingen). Z: 100.

DJK Donaueschingen II – FC Fischbach 0:0. Die hitzigste Aktion der Partie erfolgte bereits in der vierten Minute, als Andrei Szabo für eine Schwalbe im Strafraum die Gelbe Karte sah. Aus Sicht der Gastgeber eine klare Fehlentscheidung. Das Geschehen beruhigte sich jedoch schnell und etwas zu sehr. Chancen waren rar und ein solides Aufbauspiel gelang keinem der Teams. Nach der Pause hatten die Gäste bei einem Pfostenschuss Pech (50.), agierten aber danach wie auch die DJK viel zu passiv und so markierte ein Schuss von Szabo zehn Minuten vor Abpfiff das Ende aller Offensivbemühungen. SR: Pelka (Umkirch). Z: 150.

FV Tennenbronn – FC Hochemmingen 3:0 (1:0). Auf dem gut besuchten Schächle sahen 300 Zuschauer eine dominante Vorstellung der Gastgeber. Die Gäste taten sich hingegen, wie bereits in der gesamten Saison, sehr schwer, zum eigenen Spiel zu finden. Bemühen und Einsatz stimmten aber. Tennenbronn investierte mehr, spielte schneller und nutzte die eigenen Gelegenheiten eiskalt. Oliver Hilser sorgte für die verdiente Pausenführung (25.), die Manuel Hilser nach etwas mehr als einer Stunde ausbaute. Hochemmingen hielt weiter dagegen, kam jedoch nicht zu zwingenden Abschlüssen. Stattdessen setzte Fabian King in der Nachspielzeit mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Tore: 1:0 O. Hilser (25.), 2:0 M. Hilser (65.), 3:0 King (90.). Schiedsrichter: Dracic (Villingen). Zuschauer: 300.

TuS Bonndorf – SV Hölzlebruck 3:2 (2:0). Der TuS erwischte einen Traumstart. Yannick Thurau und Malik Kalinasch nutzten die ersten beiden Chancen zum 2:0. Hölzlebruck hatte etwas Glück, dass es zunächst dabei blieb. Bonndorf sah zur Pause wie der sichere Sieger aus, ein Eindruck, der sich kurz nach Wiederanpfiff erhärtete, als Baumgärtner das 3:0 erzielte (50.). Da Bonndorf aber immer mehr den Faden verlor und Hölzlebruck nun zielstrebiger agierte, kamen die Gäste zu Chancen und durch Ali Winter (56.) und Raymond Iteme (76.) zu Toren. So schmolz der Vorsprung bis zum Beginn der Schlussviertelstunde auf ein mageres Tor zusammen. Beide hatten danach noch gute Chancen. Bonndorf brachte den Erfolg über die Zeit. Tore: 1:0 Thurau (2.), 2:0 Kalinasch (5.), 3:0 Baumgärtner (50.), 3:1 Winter (56.), 3:2 Iteme (76.). SR: Haselberger (Brigachtal). Z: 120.

SV TuS Immendingen – FC Weilersbach 0:2 (0:1). Sascha Bippus präsentierte sich von Beginn an hellwach und nutzte so mit einem gefühlvollen Heber das schlechte Positionsspiel des Immendinger Torwarts zur Gästeführung (5.). Es entwickelte sich ein temporeiches Spiel, in der Weilersbach das gefährlichere Team blieb. Nach dem Seitenwechsel blieb es bis zur Schlussphase eine ausgeglichene Begegnung, in der es Immendingen aber zu selten gelang, gefährlich vor das Gästetor zu kommen. Als der TuS immer höheres Risiko gehen musste, gelang Weilersbach per Konter die Entscheidung. Tore: 0:1 Bippus (5.), 0:2 Intili (89.). SR: Freigang (St. Georgen). Z: 100.

SG Riedböhringen/Fützen – FV Marbach 1:3 (0:1). Marbach reiste mit drei Siegen im Gepäck nach Fützen, während die SG nach vier Spielen ohne Erfolg wieder drei Punkte einfahren wollte. Entsprechend hochklassig ging es in der ersten Halbzeit zur Sache, mit leichten Vorteilen für die Gäste. Die gingen auch mit einer Führung in den zweiten Durchgang, konnten diese aber gegen nun leicht überlegene Riedböhringer nicht verteidigen. Gegen Ende der Partie investierte Marbach mehr und so fiel spät die erneute Gästeführung. Die SG warf danach zwar alles nach vorne, doch statt dem Ausgleich gab es noch das 1:3. Tore: 0:1 Effinger (20.), 1:1 Jakob (54.), 1:2 Effinger (85.), 1:3 Effinger (90.+2/FE). SR: Amann (Stühlingen). Z: 100.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein