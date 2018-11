von SK

Fußball: (rie) Er ist einer, der die spielerische Philosophie des FC 08 Villingen wie kaum ein anderer verkörpert. Marcel Yahyaijan, mit 26 Jahren bereits Jugendkoordinator und Trainer der U23 der Nullachter. Nun hat er eine weitere Hürde in seiner Trainer-Karriere genommen. An der Sportschule Duisburg hat Yahyaijan mit Bravour die Prüfung zur DFB-Elite-Jugend-Lizenz bestanden.

Diese Lizenz des Deutschen Fußballbundes ist seit einigen Jahren ein neuer und wichtiger Baustein bei der DFB-Trainerausbildung. Sie ist zwischen die B- und A-Lizenz zwischengeschaltet. In der Sportschule Steinbach hatte Yahyaijan die B-Lizenz bereits erfolgreich bestanden. Die Lehrgänge für die Elite-Jugend-Lizenz belegte der Nullacht-Trainer nun über insgesamt zwei Wochen im September und Oktober. Ausbildung und Prüfung legte er gemeinsam mit prominenten Kandidaten wie dem Ex-Lautern-Profi Daniel Halfar sowie Halil Altintop (ehemals FC Augsburg, Eintracht Frankfurt und Schalke 04) ab. „Das waren coole Jungs, überhaupt nicht abgehoben. Wir haben unseren Erfolg anschließend in Düsseldorf zusammen gefeiert“, lobt Yahyaijan seine Lehrgangskollegen.

Mit der neuen Lizenz dürfte Yahyaijan Herrenmannschaften bis einschließlich Oberliga trainieren, außerdem Frauenteams unter der 2. Bundesliga und Juniorenteams bis zur Regionalliga. Außerdem hat er damit die Berechtigung als Trainer in Leistungszentren von Lizenzvereinen und als DFB-Stützpunkttrainer zu arbeiten.

Mit der DFB-Elite-Jugend-Lizenz und einer weiteren einjährigen Trainertätigkeit hat er außerdem die Voraussetzungen erfüllt, um die Trainer-A-Lizenz zu absolvieren. „Das ist natürlich mein nächstes Ziel“, sagt der 26-Jährige, der mit der A-Lizenz im Männerbereich bis einschließlich zur Regionalliga Trainer sein dürfte. „Für den Profibereich braucht es dann schon den Fußballlehrer“, so Yahyaijan.

Auf die Frage, ob er sich eine Karriere als Profi-Trainer vorstellen kann, sagt Yahyaijan: „Das kann man natürlich nicht planen. Aber man sollte auch nie nie sagen. Ich plane Schritt für Schritt und baue natürlich auch an meinem anderen beruflichen Standbein, das mit Fußball zu tun hat.“ Yahyaijan absolviert nach dem Bachelorstudium in Wirtschaftsinformatik nun per Fernstudium den Master in Sportbusiness-Management an der IST Hochschule in Düsseldorf. Dort wird er in den nächsten Monaten seine Abschlussarbeit über „digitales Marketing in der Fußballbundesliga“ vorlegen. „Ein hochinteressantes Thema, das mit immer mehr Bundesliga-Spielern aus dem Ausland auch internationaler wird.“

Mit dem bisherigen Abschneiden seiner U23 in der Landesligasaison ist der Trainer noch nicht ganz zufrieden.: Doch Yahyaijan übt sich gerade bei seinen jungen Spielern in Geduld. In diesem Zusammenhang lobt er auch ausdrücklich die anderen Vereinsverantwortlichen beim FC 08, die auf ihn und die Mannschaft keinerlei Druck ausübten. „Ganz im Gegenteil: Im Vordergrund steht die Ausbildung der Spieler. Das ist der richtige Weg, den unser Verein gerade geht“, gibt Marcel Yahyaijan die Philosophie vor.

