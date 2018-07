von Joachim Hahne

Fußball: Sportlich war die vergangene Spielzeit durchaus erfolgreich. Trotzdem lief im Fußballbezirk längst nicht alles rund bei der Schiedsrichter-Vereinigung Schwarzwald (BSA). Dies wurde bei der 99. Jahreshauptversammlung in Lenzkirch-Kappel deutlich, obwohl die Zahl der Abmeldungen erfreulicherweise zurückging und Verbands-Schiedsrichter-Obmann Manfred Schätzle dem BSA nicht nur für die gute Zusammenarbeit dankte, sondern auch eine „sehr gute Lehrarbeit“ attestierte.

Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und eigene Selbstüberschätzung waren drei Punkte, die Spuren hinterlassen haben, wie beim Jahresrückblick auf das Schwarzwälder Schiedsrichterwesen deutlich wurde. „Schiedsrichter, die nur fordern und die eigenen Interessen in den Vordergrund stellen, bekommen von mir keine Aufmerksamkeit mehr“, betonte Guido Seelig gegenüber der Versammlung. Keinen Hehl machte der Chef der Schwarzwälder Pfeifenmänner auch aus seiner Enttäuschung, dass trotz Einladung des Ortsvorstehers von Kappel dieser am Samstag in der „Hochfirsthalle“ von Lenzkirch-Kappel entschuldigt fehlte und auch ein Vertreter des örtlichen FC Lenzkirch durch Abwesenheit glänzte.

Kuno Kayan (Rietheim) dankte den Schwarzwälder Unparteiischen für ihren Einsatz. „Das Amt des Schiedsrichters ist schwierig, aber mit eurer Leistung habt ihr die erfolgreiche Arbeit im Bezirk unterstützt“, sagte der Vorsitzende des Fußballbezirks Schwarzwald. Darüber hinaus informierte Kayan über die in der neuen Spielzeit beginnende Einführung des digitalen Spielerpasses auf Bezirksebene: „Von den Aktiven bis zur Jugend soll der Umstellungsprozess bis zum Start der Saison 2019/20 abgeschlossen sein.“

Trotz gemischter Gefühlswelt freut sich der BSA über die sportlichen Erfolge. So konnten die Aushängeschilder der Schwarzwälder Schiedsrichterriege, Tobias Döring (FC Klengen) als Vierter der Regionalliga Südwest und dem nur knapp verpassten Aufstieg in die dritte Bundesliga sowie Noemi Topf (FC Pfaffenweiler) als Sechste der Herren-Verbandsliga auf eine sehr erfolgreiche Spielzeit zurückblicken. Topf wird in der künftigen B-Juniorinnen-Bundesliga eingesetzt und hat damit die Chance auf den eigenen Aufstieg in die zweite Frauen-Bundesliga.

In der Verbandsliga sind die Schwarzwälder Schiedsrichter neben Topf noch mit Jürgen Schätzle (Schönwald) und Sven Pacher (Donaueschingen), der als Dritter den Aufstieg in die Oberliga denkbar knapp verpasste, Jonas Hirt (Schönwald) sowie Aufsteiger Sasa Matosevic (Villingen) vertreten. In der Landesliga ist die Schiedsrichtervereinigung Schwarzwald mit sieben Schiedsrichtern in der Spielzeit 2018/19 am Start. „Dabei bleiben, Weitermachen und Wiederkommen. Wir sind in allen Spielklassen mit Schiedsrichtern vertreten, die unser Vertrauen genießen“, machte Manfred Schätzle den überbezirklichen Unparteiischen Mut für einen Start mit Zuversicht.

Ein Ziel für die neue Saison ist weiterhin die Schiedsrichter-Gewinnung. Zum Ablauf der Saison 2017/18 ist der Mitgliederbestand um zehn Unparteiische auf 152 aktive Referees zurückgegangen. Schwerstarbeit hatten die Schiedsrichter-Einteiler Markus Bienek (Aktive) und Marcel Haberbosch (Jugend/Frauen) zu verrichten, bis die 4498 Spiele mit Unparteiischen besetzt waren. Und dies, obwohl es durch Spielgemeinschaften und Mannschaftsabmeldungen insgesamt 424 Begegnungen weniger zu besetzen galt als im Berichtszeitraum 16/17. „Extrem enttäuscht bin ich über die Rückgabequoten in den einzelnen Gruppen“, monierte Bienek. Diese liegt nun bei 15,8 Prozent und ist eine fatale Fehlentwicklung. Nimmt man nur die Liga- und Kader-Schiedsrichter ins Blickfeld, liegen die Rückgaben im Gruppendurchschnitt sogar bei 36,2 Prozent.

Bezirkslehrwart Jonas Hirt (Schönwald) blickte auf eine schwierige Saison zurück. „Zwar hat sich der Dialog mit den Vereinen deutlich verbessert, die Schiedsrichter-Gewinnung muss aber auch in der nächsten Spielzeit ein Ziel sein“, führte Hirt aus. Hierbei muss das Ehrenamt „Schiedsrichter“ künftig positiver dargestellt werden. Für die ausgeschiedenen Lehrwarte Frederic Aich und Sandro Pinna konnten mit Konstantin Konegen und Benedikt Fleig zwei neue Schiedsrichter gewonnen werden. Kritisch äußerte sich Hirt auch zum mangelnden Besuch einzelner Schiedsrichter bei den Lehrabenden. „So geht es nicht weiter.“ Von den Beobachtern auf Bezirks- und Verbandsebene wurden insgesamt 181 Beobachtungen durchgeführt.

