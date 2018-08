von SK

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – DJK Donaueschingen 0:1 (0:1) (wm) In einer nicht gerade hochklassigen Partie, die über weite Strecken nur vom Kampf lebte, hatten die Gäste aus Allmendshofen knapp die Nase vorne. Das Tor des Tages erzielte mit Jannik Beha ein früher er Löffinger Spieler.

Die Donaueschinger wirkten von Anfang an in den Zweikämpfen bissiger und präsenter in den Offensivaktionen. Zunächst standen beide Abwehrreihen aber sicher und Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Einen ersten Warnschuss aufs Löffinger Tor gab Donaueschingens Raphael Künstler in der 22. Minute ab, verfehlte aber aus 25 Metern Torentfernung das Gehäuse. Im Gegenzug (25.) setzte sich Benjamin Gaudig über die linke Seite durch, scheiterte aber mit einem Lattentreffer. Die Gäste hatten in der 33. Minute die nächste Möglichkeit. Doch Künstler setzte den Ball aus acht Metern Torentfernung weit über die Querstange.

Der erste Durchgang schien torlos zu enden. Doch dann schlugen die Gäste zu. In der 44. Minute behielt DJK-Spieler Jannik Beha in einem Strafraumgetümmel den Überblick und nagelte den Ball an Torhüter Dominik Osek vorbei zum 0:1 ins Netz.

Nach der Pause schienen die Löffinger besser eingestellt und Trainer Uli Bärmann verstärkte mit Hoheisel die Offensive. Dieser hätte in der 49. Minute fast den Ausgleich markiert, scheiterte aber an der Fußabwehr von Donaueschingens Torhüter Sebastian Neininger. Löffingen setzte weiter nach und in der 77. Minute verhinderte Neininger mit starker Reaktion einen Kopfballtreffer durch Weißenberger. Glücklos blieb Hoheisel nach dem folgenden Eckstoß von Schuler, als sein Schuss aus kurzer Torentfernung ins Toraus abgefälscht wurde.

Den Gastgebern lief nun langsam die Zeit davon und durch den Drang nach vorne eröffnete man der DJK in den Schlussminuten Kontermöglichkeiten. Bei einem dieser Konter scheiterte Raphael Schorrp in der 88. Minute an Osek. Der Löffinger Schlussmann verhinderte in den folgenden Minuten mit zwei starken Paraden weitere Gegentreffer. In der vierminütigen Nachspielzeit warfen die Löffinger noch einmal alles nach vorne, blieben jedoch erfolglos. Donaueschingen brachte die knappe Führung über die Zeit.

Tor: 0:1 (44.) Jannik Beha; SR: Brendle (Freiburg); Zuschauer: 330

FC Löffingen: Osek, Fuß, M.Benz (71.Weißenberger), Hirschbolz, Kaufmann, Zimoch, Gaudig (90.Kornienko), Schuler, Isele (46.Hoheisel), Sidi-Yacoub, Bürer

DJK Donaueschingen: Neininger, Limberger, Schneider (59.Kleinhans), Ohnmacht (86.Wild), Schorpp, Albicker, Hölzenbein, Künstler (76.Tritschler), Köpfler (69.Ganter), Heitzmann, Beha.

