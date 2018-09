von SK

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: (ju) In Frühform fertigte der FC Wolterdingen zuhause die SG Unadingen/Dittishausen klar mit 5:1 ab und nahm damit den Platz an der Sonne ein. Viel Mühe hatte SV Geisingen II, der in Ewattingen die Punkte entführte.

FC Grüningen – SG Aulfingen/Leipferdingen 3:2 (2:0). Tore: 1:0 (7.) Carsten Bauer, 2:0 (15.) Jan Mc Gowan, 2:1 (69.) Mario Heizmann, 3:1 (86.) Julian Schrenk, 3:2 (88.) M. Heizmann. ZS: 50. SR: Marc Kolberg (Erdmannsweiler).

FC Wolterdingen – SG Unadingen/Dittishausen 5:1 (2:1). Tore: 1:0 (23.) Robert Gliese, 2:0 (30.) Thorsten Dankwardt, 2:1 (42.) Andreas Wolf, 3:1 + 4:1 (76.+85.) Pas- cal Götz, 5:1 (90.+3) Sanna Dampha. ZS: 120. SR: Kai Holz.

SG Döggingen/Hausen vor Wald – TuS Blumberg 3:3 (0:2). Tore: 0:1 (10.) Sinisa Stefanovic, 0:2 (34.) Marc Spelz, 1:2 (48.) Stefan Grieshaber, 2:2 + 3:2 (64.+89.) Sascha Maingardt (FE), 3:3 (90.+4) Andreas Behrendt. ZS: 80. Bes. Vork.: Rot (90.+4) Blumberg. SR: Güven Doruk (Singen).

FC Bad Dürrheim II – SV Mundelfingen 5:2 (2:0). Tore: 1:0 (28) Daniel Bruch, 2:0, 3:0, 4:0 + 5:0 (34./58./59.+/73.) Fabian Baumann, 5:1 +5:2 (75.+80.) Daniel Schwarz. ZS: 60. SR: Kai- Matthias Scheffler (Donaueschingen).

SV Ewattingen – SV Geisingen II 0:1 (0:0) Tore: 0:1 (61.) Eigentor. ZS: 90. Bes. Vork.: GR (82.) Geisingen. SR: Peter Becker (Hinterzarten).

