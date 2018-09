von SK

Basketball, Oberliga Damen: BV Villingen-Schwenningen – VfL Waiblingen 68:39. (csd) Die Damen des BV Villingen-Schwenningen starteten mit einem klaren Heimsieg gegen Waiblingen in die Oberligasaison. Hatte man zunächst einen großen Umbruch innerhalb des Team befürchtet, hat sich in kürzester Zeit vieles zum Guten gewendet. Sergey Tsvetkov wird das Team weiterhin betreuen. Außerdem haben mit Anna Adams, Felicia Kälble und Anja Elbel drei wichtige Spielerinnen ihre Zukunft so gestaltet, dass sie weiterhin in Villingen-Schwenningen Basketball spielen können. Neben den weiteren Spielerinnen stießen mit Amelie Storz, Hannah Staiger und Julie Züfle zusätzlich drei Jugendspielerinnen von der SG Schramberg zur Mannschaft, so dass sich die anfänglichen Personalsorgen in Luft aufgelöst haben.

Da der Gegner mit nur sieben Spielerinnen angereist war, verordnete Trainer Tsvetkov seiner Mannschaft eine Zonenverteidigung und gab die ersten Spielzüge vor. Außerdem sollte man die Gegner auf dem ganzen Feld unter Druck setzen, so dass ihnen zum Spielende hin die Kondition zu schaffen machen würde. Mit 13:8 ging das erste Viertel auch an die Heimmannschaft, und man blieb der vorgegebenen Linie treu bis zum 26:19-Halbzeitstand. Höhepunkt des Spiels war das dritte Viertel. Hier steigerten sich die VS-Damen in der Defense erneut. Es gab sehr viele Ballgewinne, die vor allem Felicia Kälble zu 14 Punkten nutzte. Beim 42:25 nach dem dritten Viertel blieb den Gegnern nur noch Schadensbegrenzung. Anja Elbel, die in der ersten Halbzeit noch wenig Wurfglück hatte, erzielte gleich vier Dreier und riss somit die Verteidigung weiter auf. Dies schaffte Raum für Anna Adams, die mit 23 Punkten Top-Scorerin wurde. Letztlich war das Ergebnis von 68:39 ein gemeinsam errungener Sieg, der den Trainer zufrieden stimmte: „Wenn wir so aggressiv in der Defense spielen, werden wir auf Platz eins bleiben“, sagte Tsvetkov.

Eigentlich hätte die Frauen-Oberliga mit 13 Mannschaften spielen sollen. Nach dem Rückzug des TV Konstanz sind noch 12 Teams geblieben. Der Rahmenterminplan ist allerdings für 14 Mannschaften ausgelegt. So haben immer zwei Vereine spielfrei. In der nächsten Woche sind dies Villingen-Schwenningen und Derendingen.

