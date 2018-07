von SK

Basketball, Qualifikation zur Oberliga U18: KKK Haiterbach – BV Villingen-Schwenningen 58:68 (16:16, 12:13, 13:21, 17:18). (olg) Jubel in der Neckarstadt: Die U18 des Basketballvereins Villingen-Schwenningen hat nach zwölf Jahren wieder einen Oberliga-Aufstieg geschafft. Die Mannschaft setzte sich beim Qualikationsspiel in Haiterbach durch. Vereins-Vorsitzender Georg Zacek freute sich riesig über den Erfolg. „Es hat über ein Jahrzehnt gedauert, dass wir wieder mit einer Jugendmannschaft in die Oberliga gehen können. Das ist enorm wichtig für unsere Nachwuchsarbeit mit Blick auf den Standort zweite Bundesliga ProB der wiha Panthers Schwenningen.“

Dabei waren die Vorzeichen für einen Erfolg in Haiterbach alles andere als perfekt, denn die Baskets traten mit nur acht Spielern in Haiterbach an, davon drei jüngere U16-Akteure. Zacek: „Die Jungs haben ihre Sache wirklich toll gemacht, ein Kompliment an alle für den Einsatz und das Engegament. Gecoacht wurde die Mannschaft von Boyko Pangarov senior.

Für das Turnier im Kreis Calw hätte mit Bietigheim eine dritte Mannschaft teilnehmen sollen. Diese trat jedoch nicht an und so mussten die Doppelstädter in einer Partie gegen den Gastgeber KKK alles entscheiden. Pangarov. Ein ausgeglichenes erstes Viertel mit 16:16 und ein enges zweites mit 13:12 nutzten die Baskets zu einer knappen 29:28-Pausenführung. Entscheidend dann der dritte Durchgang: Mit 21:13 zogen die Gäste auf 50:41 davon. Bezeichnend für den Kampfgeist des Außenseiters: Dario Bogdanovic erlitt in diesem Abschnitt einen Cut, den Georg Zacek als Arzt direkt vor Ort nähte. „Dario hat einfach weitergespielt“, zeigte sich der Vereinsboss beeindruckt von den Nehmerqualitäten des Spielers. Das letzte Viertel war mit 18:17 erneut eng. Letztlich aber war der Sieg mit zehn Punkten Vorsprung unter Dach und Fach.

BV Villingen-Schwenningen: Tim Mauch (17 Punkte), Jan Friedrich (16), Artur Kusmin, Dario Bogdanovic (8), Daniel Weinacker (7), Simon Volk, Sebastian Zacek (16/2 Dreier), Nikola Bujukliev (4).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein