Fußball-Landesliga: SV Geisingen – SV Markdorf 1:1 (1:0). (her) Durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit verschenkte Aufsteiger Geisingen gegen den Tabellenletzten zwei wichtige Punkte. Unter Flutlicht war auf dem schwer bespielbaren Trainingsplatz deutlich mehr möglich.

"So einen Elfmeter in Minute 94 darf man einfach nicht geben. Als Aufsteiger haben wir keine Lobby und mussten nun schon den elften Strafstoß in dieser Runde gegen uns hinnehmen. Allerdings haben wir es versäumt, den zweiten Treffer zu erzielen. Chancen waren genügend vorhanden", sagte Geisingens Spielertrainer Marijan Tucakovic. Der Schiedsrichter gab einen umstrittenen Handelfmeter. Geisingen fühlte sich ungerecht behandelt. Auf dem Platz kam es nach dem Abpfiff zu tumultartigen Szenen. Drei Gelbe sowie eine Gelb-Rote Karte für Isa Sabuncuo waren für die Geisinger die Folge.

Geisingen hatte die drei Punkte bereits in der Hand. Nach schleppendem Start, wo die Gäste mit drei Weitschüssen kaum für Gefahr sorgten, kamen die Geisinger immer besser ins Spiel. Vor allem über die linke Seite war Lukas Öhler oft nur mit Foulspiel zu bremsen. Bei einem Seitfallrückzieher von Tucakovic oder einem Kopfball von Fabian Federle hatten die Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen. Nach einer halben Stunde wurde der Druck erhöht. Als Luca Arceri kurz vor dem Pausenpfiff aus 15 Meter nur die Latte traf, versenkte Tucakovic im Nachschuss den Ball zur verdienten Führung.

Im zweiten Spielabschnitt ließen es die Geisinger etwas langsamer angehen, bestimmten aber klar das Geschehen. Aus dem Mittelfeld fehlte das schnelle Umschaltspiel. Mit dem Lattentreffer von Antonio Zubcic (70.) setzte Geisingen ein deutliches Zeichen. In der Schlussphase hatte allein Tucakovic zwei Treffer auf dem Fuß. Von halblinks über das Tor und in der Eins-zu-Eins-Situation gegen den Markdorfer Torhüter fehlte ihm das nötige Glück. Die biederen Gäste hatten zwar oft den Ball, setzten aber nach vorne so gut wie keine Akzente. In der Nachspielzeit wurde es dann dramatisch. In einer unübersichtlichen Situation sah der sonst gut leitende Schiedsrichter ein Handspiel eines Geisinger Abwehrspielers. Aus nächster Entfernung berührte der Ball einen Arm. Die Wogen schlugen nun hoch und es dauerte Minuten, bis der Markdorfer Schütze Ersin Sanli den Ball zum glücklichen 1:1 Ausgleich verwandelte. Tore: 1:0 Marijan Tucakovic (42.) 1:1 Ersin Sanli (90.+4/HE), SR: Francesco Natale (Schallbach); Zuschauer: 130.

SV Geisingen: Fadera, Begit, S. Federle, Tucakovic, Ochs, Ahmann, F. Federle (74. Othmer), Zubcic (76. Kuzu), Öhler (78. Sulejmani), Sabuncuo, Arceri.

