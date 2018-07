von SK

Radsport: (rp) In Ottenbach stand die 8. Etappe des Interstuhl-Cups für die Radsportler des RC Villingen auf dem Programm. Die durch eine Baustelle bedingte Ausweichstrecke hatte es in sich. 800 Meter pro Runde und 50 Höhenmeter, dazu eine knifflige Abfahrt und ausgiebigen Regen. Das waren die Zutaten für dieses Kriterium. Als erstes mussten die Fahrer des FJS-Rennens den Kurs bewältigen. Der RC Villingen war mit fünf Startern vertreten. Mit Jeannine Mark war auch die Favoritin der Frauenwertung am Start, ebenso Arnhild Proß, Eliane Rupp, Ralf Nühlen und Karl Rupp. Jeannine Mark wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann als Neunte des gesamten Feldes souverän die Frauenwertung. Ralf Nühlen fuhr in der Wertung der Senioren 3 als Sechster über den Zielstrich. Karl Rupp war bester Ü70-Fahrer und Arnhild Proß kam auf Rang 19, gefolgt von Juniorenfahrerin Eliane Rupp.

Im kleinen Finale war Villingen mit Gernot Rupp und Luca Brugger am Start. Während Rupp, vorzeitig aufgab, fuhr Junior Brugger ein starkes Rennen. Im letzten Renndrittel fuhr ihm ein Kontrahent ins Rad und brachte ihn zu Fall. Mit Rundenvergütung stieg Brugger wieder ein. Obwohl er Knieprobleme hatte, biss er sich durch und fuhr auf Platz sechs der Gesamtwertung, was ihm den deutlichen Sieg in der Juniorenwertung bescherte.

Beim Radklassiker in Reute belegten Jeannine Mark im Frauenrennen auf dem pfeilschnellen Rundkurs Rang sechs und Arnhild Proß Platz acht. Im Rennen der Amateure ABC starteten Stephan Duffner und Alexander Dutty. Sieben Fahrer lösten sich aus dem Feld und machten den Sieg unter sich aus. Duffner holte sich in einem starken Schlussspurt den 8. Rang. Die Fahrer der C-Klasse wurden getrennt gewertet. Hier fuhr Dutty auf den 10. Platz und verbuchte damit seine vierte aufstiegsrelevante Platzierung. Damit fehlt ihm nur noch ein gutes Resultat, um in die nächshöhere Kategorie aufzusteigen.

