von Maurice Sauter und Dietmar Zschäbitz

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TuS Oberbaldingen – FC Lenzkirch 1:8 (0:4). (daz/mst) Die einseitige Partie war bereits zur Pause entschieden. Oberbaldingen hatte der Offensivwucht der Lenzkircher nichts entgegenzusetzen. Tore: 0:1 (7.) Felix Jägler, 0:2 (20.) Harald Juchum, 0:3 (30.) Noureddine Aroussi, 0:4 (35.) Rüdiger, 1:4 (59.) Manuel Epp, 1:5 (62.) Aroussi, 1:6 (65.) Rüdiger, 1:7 (70.) Rüdiger, 1:8 (87.) Andreas Morath. ZS: 70. SR: Markus Huber (Ziertheim).

SSC Donaueschingen – SG Riedöschingen/Hondingen 0:0. Unterm Strich geht das torlose Remis in einem unterhaltsamen Kreisliga-Spiel auf gutem Niveau in Ordnung. Donaueschingen hatte in Hälfte eins mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Nach der Pause war die SG am Drücker und scheiterte in Person von Manuel Martin in Minute 70 per Elfmeter am guten SSC-Torhüter Christian Podchull. ZS: 150. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

SV Grafenhausen – SV Hinterzarten 1:1 (0:0). Hinterzarten war über 85 Minuten die bessere Elf. Die Gäste ließen viele Chancen aus. Erst in der Schlussphase ging der Gastgeber in Führung. In der Schlussminute gelang Grafenhausen nach einer Flanke noch ein Abstaubertreffer. Tore: 0:1 (83.) Kevin Steiert, 1:1 (90.) Adrian Hilpert; SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand); ZS: 100.

SV Aasen – SV Eisenbach 5:1 (3:1). Die Aasener legten schnell zwei Tore vor, was der Elf aber nicht die gewünschte Sicherheit gab. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste wackelte Aasen etwas, stellte aber noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Mit dem 4:1 war die Partie entschieden. Aasen siegte verdient, wenn auch etwas zu hoch. Der Torhüter der Gäste ließ sich noch zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah die Rote Karte. Tore: 1:0 (12.) Thomas Schwab, 2:0 (20.) Patrick Stolz, 2:1 (41.) Niklas Sühling, 3:1 (45.) Simon Hall, 4:1 (57.) Thomas Schwab, 5:1 (85./FE) Tim Stolz; SR: Fabian Morath; Bes. Vok.: RK (86./Eisenbach); ZS: 160.

SV Öfingen – FV Möhringen 3:2 (3:2). Öfingen erlaubte sich einen Fehler im Spielaufbau, den die Gäste mit dem 0:1 bestraften. Nur zwei Minuten danach folgte die Antwort der Gastgeber mit dem Ausgleich. Wieder nur zwei Zeigerumdrehungen später kam der nächste Öfinger Ballverlust, der zum 1:2 führte. Diesmal dauerte es elf Minuten, bis die Gastgeber zum erneuten Ausgleich kamen. Kämpferisch bot Öfingen nun alles auf und belohnte sich mit dem 3:2. In der Schlussphase rettete Schlussmann Marcel Butschle den Sieg der Gastgeber. Tore: 0:1 (7.) Mohamed Gomina, 1:1 (9.) Markus Wenzler, 1:2 (11.) Stephan Andreas Paulsen, 2:2 (22.) Dominik Wölfle, 3:2 (26.) Tobias Mattes; SR: Frank Faller (Bräunlingen); ZS: 100.

SG Kirchen-Hausen – FC Löffingen II 5:1 (4:0). Kirchen-Hausen legte schnell eine 2:0-Führung vor. 30 Sekunden vor dem 3:0 vergaben die Gastgeber zudem einen Elfmeter. Aus einer neuen Spielsituation fiel der dritte Treffer. Löffingen spielte gut mit, war aber vor dem Tor nicht zwingend genug. Die Kirchen-Hausener sind nach diesem Erfolg Herbstmeister Tore: 1:0 (13.) Oliver Weiß, 2:0 (17.) Sheriff Jallow, 3:0 (30.) S. Jallow, 4:0 (36.) O. Weiß, 4:1 (67./FE) Alexander Falkenstern, 5:1 (90+3.) S. Jallow; SR: Prichowicz (Überlingen); ZS: 100.

