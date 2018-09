von SK

Sportkegeln: (wmf/gb) Am Wochenende startet die Kegel-Saison. Das Frauenteam des SKV Bonndorf musste mit nur drei Siegen als Schlusslicht in die 2. Bundesliga absteigen. Dies hat zur Folge, dass in dieser Spielklasse in der neuen Saison drei Teams aus dem Schwarzwald vertreten sind: Neben Bonndorf sind dies die Frauen des KSV Hölzlebruck, Aufsteiger ESV Villingen und KSC Immendingen. In der 2. Herren-Bundesliga ist der KSV Hölzlebruck der einzige Vertreter aus der Region.

Das größte Problem für die Sportkegler ist aktuell die immer geringer werdende Zahl an Sportkegel-Anlagen. Der Terminplan ist mittlerweile derart dicht gedrängt, dass auf einer Kegelanlage bis zu fünf Vereine ihre Wettkämpfe und Trainingsabende absolvieren müssen.

2. Bundesliga Frauen: ESV Villingen – KV Liedolsheim II (Sonntag, 13 Uhr). Aufsteiger Villingen bestreitet das erste Saisonspiel auf heimischer Anlage im ESV-Keglerheim gegen die 2. Mannschaft des KV Liedolsheim. Das Saisonziel ist klar: „Wir wollen den Klassenerhalt schaffen“, sagt Max Kaltenbach, sportlicher Leiter des Vereins. Mit Sabrina Reichmann (Sigmaringen), Marina Buck (Rottweil) und Jeannine Heiser (Singen) haben die Zweitliga-Frauen drei Neuzugänge. Zum Team gehören außerdem: Mannschaftsführerin Christine May, Ulrike Buchstor, die 16-jährige Nachwuchsspielerin Romina Capaci, Helene Engelmann, Waltraud Allgaier und Dagmar Gänsler.

ESV Rottweil – SKV Bonndorf (Sonntag, 13 Uhr in Rottweil). Auf Bundesliga-Absteiger Bonndorf wartet gegen Rottweil eine lösbare Aufgabe. Beim SKV gab es keine Vereinswechsel, wie Vorsitzende Karin Cosic mitteilte. Mannschaftsführerin wird weiterhin die Bonndorfer Spitzenkeglerin Jana Sophie Bachert sein.

KSV Hölzlebruck – ESV Pirmasens II (Sonntag, 13 Uhr). In der vergangenen Saison belegte Hölzlebruck Rang 5 und Pirmasens Platz 6. Auch diesmal werden sich beide Teams wohl auf Augenhöhe begegnen.

2. Bundesliga Süd-West, Männer: KSV Hölzlebruck – SVH Königsbronn (Samstag, 14.30 Uhr). Martin Reichmann kann auf die erfolgreiche Hölzlebrucker Mannschaft der letzten Runde zurückgreifen und erwartet zum Auftakt einen Heimsieg. Die 2. Bundesliga ist noch stärker geworden, wobei sicherlich auch die Aufsteiger mit starken Keglern die Konkurrenz aufmischen werden. Martin Reichmann hofft, dass die Zwillingsbrüder Jan und Marc Grieshaber trotz Fußball zur Verfügung stehen werden. Aus Bonndorf hat sich Michael Adler dem KSV Hölzlebruck angeschlossen.

Verbandsliga Männer: In der Männer-Verbandsliga erwartet der ESV Villingen am Freitag (18.30 Uhr) den KSC Önsbach zum ersten Heimspiel der Saison im Keglerheim des ESV Villingen. Die Kegler von Olympia VS treten am Samstag (15 Uhr) beim KSC Wehr-Öflingen an und die Herren vom SKV Bonndorf um 15.30 Uhr beim SKC Mühlhausen-Ehingen.

Verbandsliga Frauen: Zum Saisonauftakt treten die Keglerinnen der SG Komet Vill./Kf. Unterkirnach am Samstag (18.15 Uhr) beim DSKC Geisingen an. Die 2. Mannschaft des KSV Hölzlebruck erwartet am Sonntag (16.15 Uhr) Rot-Weiß Kollnau.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein