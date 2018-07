von SK

Fußball-Bezirksliga: (daz) Wenn am kommenden Samstag im Vereinsheim des Aufsteigers FC Bräunlingen der Staffeltag der Bezirksliga Schwarzwald stattfindet, wird der Spielplan für die neue Saison ein zentrales Thema sein. Jetzt liegt der vorläufige Spielplan vor, aus dem in der Regel bei den Staffeltagen auch ein endgültiger Spielplan wird. Demnach wird die Saison am Samstag, 18. August gestartet. Offen ist noch, ob es wie in den vergangenen Jahren am Freitagabend zuvor eine Saisoneröffnung mit einem Spiel geben wird. Auch hier wird es beim Staffeltag wohl abschließende Informationen geben. Inoffiziell könnte es das Aufsteigerduell zwischen dem FC Bräunlingen und dem FC Fischbach werden. Die Bräunlinger wären bereit. Zunächst ist diese Partie am Sonntag, 19. August, vorgesehen.

Im vorläufigen Spielplan wird die erste Partie der Saison beim Landesliga-Absteiger DJK Villingen am 18. August um 15.30 Uhr angepfiffen. Gegner ist der SV Hölzlebruck. Am gleichen Tag um 16 Uhr spielt zudem der letztjährige Tabellendritte FC Gutmadingen gegen den Aufsteiger FC Weilersbach.

24 Stunden später spielt der FC Hochemmingen auf eigenem Platz gegen den FV Marbach. Außerdem gibt es am ersten Spieltag die Begegnungen FV Tennenbronn gegen Landesliga-Absteiger SV Obereschach, FC Pfaffenweiler gegen SG Riedböhringen/Fützen, FC Königsfeld gegen SV TuS Immendingen und DJK Donaueschingen II gegen den TuS Bonndorf.

Der zweite Spieltag, 25./26. August, beginnt mit der Samstagspartie Marbach gegen Bräunlingen. Am Sonntag spielen: Fischbach gegen Tennenbronn, Weilersbach gegen Hochemmingen, Hölzlebruck gegen Gutmadingen, Bonndorf gegen Villingen, Immendingen gegen Donaueschingen, Riedböhringen/Fützen gegen Königsfeld und Obereschach gegen Pfaffenweiler.

Schon der vierte Spieltag wird unter der Woche, Mittwoch, 5. September, ausgetragen. Gespielt wird ebenfalls am Feiertag 3. Oktober, der ebenfalls auf einen Mittwoch fällt. Es ist der neunte Spieltag. Nach dem 17. Spieltag, am 24./25. November beginnt die Winterpause. Diese endet am 16./17. März 2019. Abgeschlossen wird die Saison im Bezirksoberhaus am Samstag, 15. Juni.

