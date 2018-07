von SK

Fußball: FC 08 Villingen – Offenburger FV (Samstag, 16.30 Uhr, in VS-Rietheim). (sum) Im Rahmen des Sommerfestes des SV Rietheim bestreitet der FC 08 Villingen sein nächstes Testspiel gegen den Verbandsligisten Offenburger FV unter seinem neuen Trainer Florian Kneuker.

Der Kader der Nullachter ist derzeit nicht so üppig, denn mehrere Spieler sind angeschlagen. Das beginnt bei Kapitän Benedikt Haibt, den noch immer Probleme mit seinem Zeh plagen – hier steht eine Untersuchung an. Bei Neuzugang Patrick Haag ist es der Oberschenkel, der ihn an einem Einsatz gegen den OFV hindern dürfte. Derweil hat Damian Kaminski eine Entzündung im Rücken. Auch Kamran Yahyaijan fällt nach seinem Muskelfaserriss weiter aus, kann aber Trainer Jago Maric zufolge vermutlich schon nächste Woche wieder ins Training einsteigen.

„Das ist zwar nichts Gravierendes, aber in der Vorbereitung natürlich für die einzelnen Spieler und die Mannschaft schon hinderlich“, sagt Maric. Er freut sich dennoch auf die Begegnung, denn: „Der Offenburger FV ist ein guter Gegner zum richtigen Zeitpunkt.“ Da man allmählich in die Endphase der Vorbereitung einbiege, sollten die im Training geprobten Abläufe in solch einem Spiel nun weitgehend funktionieren. Maric will auch diesmal nur wenige Wechsel vornehmen. „Es werden garantiert nur diejenigen spielen, die auch zu 100 Prozent fit sind.“

Am darauffolgenden Wochenende sind die Nullachter beim Bahlinger Kaiserstuhlcup am Ball. Die Auslosung ergab, dass Villingen am Samstag, 4. August, um 15 Uhr auf den Freiburger FC trifft. Mit den beiden Oberligisten Bahlinger SC und dem SV Linx warten zwei weitere potenzielle Gegner im Finale bzw Spiel um Platz drei.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein