von SK

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – DJK Donaueschingen 0:0 (0:0). (gh) Das Spitzenspiel ging ohne Tore aus, sodass beide Teams ihre guten Positionen in der Liga hielten. Überlingen grüßt weiterhin als Spitzenreiter. Donaueschingen ist Tabellendritter. Beide Mannschaften begannen das Spiel offensiv, sodass sich eine abwechslungsreiche Partie mit auf beiden Seiten teilweise sehenswerten Spielzügen ergab. Da sich beide Abwehrreihen einschließlich ihrer Torhüter sehr stabil zeigten, waren klare Tormöglichkeiten zunächst Mangelware.

Bezeichnend für die gute Defensivarbeit, dass die erste klare Chance des Spiels ein Distanzschuss von Auer (38.) war, der die Querlatte streifte. Dann verfehlte Blank (43.) nach Zuspiel von Steurer aus kurzer Distanz das Donaueschinger Tor nur knapp. Praktisch im Gegenzug verhinderte Walser nach einer schönen Einzelleistung von Beha mit einer Rettungsaktion in letzter Sekunde die Gästeführung.

Auch in Halbzeit zwei ließen beide Teams nicht nach. Sie versuchten, mit hohen Tempo die Begegnung für sich zu entscheiden. DJK-Torhüter Neininger (53.) verhinderte bei einem Schuss von Blank den Rückstand für seine Mannschaft. In der 69. Minute verpasste Kuczkowski nach Zuspiel von Keller aus aussichtsreicher Position die FC-Führung. Der Überlinger Torhüter Negrassus (70.) meisterte mit einer Glanzparade einen Freistoß von Ohnmacht und wehrte den Nachschuss aus kurzer Distanz ab. In der 85. Minute verfehlte ein abgefälschter Schuss von Keller das Gästetor knapp.

Wiederum Negrassus war es, der in der 86. Minute einen Schuss von Sauter entschärfte. So blieb es in einem guten Landesligaspiel, dem zu einem echten Spitzenspiel nur die Tore fehlten, beim gerechten Unentschieden. Schiedsrichter: Jacob (Willstätt), Zuschauer: 160.

DJK Donaueschingen: Neininger, Raab (83. Künstler), Schneider (55. Ganter), Kleinhans (66. Heitzmann), Ohnmacht, Schorpp, Albicker, Köpfler (76. Wild), Sauter, Beha, Tritschler.

