von SK

Fußball-Bezirksliga: (kat) Der FC Bräunlingen hat sich für kommende Saison mit einem höherklassig erfahrenen Spieler verstärkt. Cevher Atar wechselt vom Landesligisten FC 08 Villingen II zum Bezirksliga-Aufsteiger. „Ich verspreche mir einiges von ihm. Cevher hat viel Erfahrung. Er soll bei uns eine Führungsrolle für die jungen Spieler übernehmen und uns fußballerisch weiterbringen“, sagt Bräunlingens Trainer Uwe Müller. Der 25-jährige Atar absolvierte in der vergangenen Saison beim Landesliga-Vizemeister FC 08 Villingen II 18 Spiele und erzielte dabei vier Treffer. Zudem trug er bereits das Trikot des FC Bad Dürrheim und den FC Neustadt in der Verbandsliga. Zuvor spielte Atar in der Jugend des FC 08 Villingen.

