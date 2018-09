von Julian Singler

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: (jsi) FC Schonach II – VfB Villingen (Mittwoch, 19 Uhr): „Zu uns brauche ich nicht mehr viel sagen. Jedem muss klar sein, dass wir dringend punkten müssen. Daher gibt es in Schonach nur eine Marschroute: etwas Zählbares mitnehmen.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Tannheim (Mittwoch, 19 Uhr): „Die Spielgemeinschaft ist eingespielt und ein interessantes Team. Von dieser Mannschaft erwarte ich einiges. Tannheim tut sich noch schwer und hat bisher zweimal verloren. Ich tippe auf ein 3:1.“

FC Kappel – FC Brigachtal (Mittwoch, 19 Uhr): „Die Brigachtaler stehen nach dem Bezirksliga-Abstieg wie erwartet weit oben. Mit neun Zählern und 12:4-Toren führen sie die Liga an. Auch Gastgeber Kappel erwischte einen guten Start und siegte zweimal. Ich erwarte ein heißes Duell, das mit einem 1:1-Unentschieden endet.“

NK Hajduk VS – FC Schönwald (Mittwoch, 19 Uhr): „Hajduk will nach der Niederlage in ihrem bisher einzigen Spiel unbedingt punkten. Das Heimteam hatte zuletzt einige urlaubsbedingte Probleme, doch jetzt sieht es besser aus. Gegen Schönwald wird NK 2:0 gewinnen und den ersten „Dreier“ einfahren.“

FC Pfaffenweiler II – FC Dauchingen (Donnerstag, 19 Uhr): „Pfaffenweiler ist als Aufsteiger noch nicht komplett angekommen und tut sich momentan schwer. Die Dauchinger haben nach dem Abstieg alle drei Spiele gewonnen. Sie sind etabliert und besitzen einen Kader mit gestandenen Bezirksliga-Spielern. 1:2.“

Spfr. Neukirch – DJK Villingen II (Donnerstag, 19 Uhr): „Die Sportfreunde Neukirch sind zuhause schwer zu bespielen. Uns haben sie 5:2 besiegt. Die DJK-Reserve mit der aktuellen Mannschaft habe ich noch nicht gesehen, doch die Villinger haben gute Spieler in ihren Reihen. Ich erwarte ein spannendes Spiel, das 2:2 endet.“

