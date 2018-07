von SK

Fußball: (daz) Mit der Finalpartie Frankreich gegen Kroatien bei der Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntag in Moskau hatten sicherlich die wenigsten Experten gerechnet. Der SÜDKURIER befragte Schwarzwälder Trainer zum Endspieltipp und zum Niveau der Titelkämpfe.

Tim Heine, Trainer der DJK Donaueschingen, sieht einen leichten Vorteil bei Frankreich. "Kroatien hat eine sehr clevere Elf, aber Favorit ist Frankreich." Heine sieht das Niveau bei der WM "nicht so toll" und ergänzt: "Die vermeintlichen Kleinen gibt es nicht mehr. Für mich haben Spiele in der Champions League mehr Niveau, was aber auch normal ist, da sich die Vereine die entsprechenden Spieler holen können."

Kroate ist Toni Szarmach, Trainer des VfB Villingen. Er sagt: "Alles spricht im Vorfeld für Frankreich. Wir sind platt und die Franzosen der Top-Favorit. Kroatien wird wieder mit Herz und Leidenschaft spielen und gewinnt 2:1. Ich hoffe nur, diesmal geht es ohne Verlängerung und ohne Pfostenschüsse ab." Dass das Niveau bei der WM etwas gelitten hat, erkennt auch Szarmach und meint: "Jedes Land ist dafür selbst verantwortlich. Bei so einem Turnier sollten die Spieler über sich hinauswachsen."

Für Günter Hirsch, den Trainer des FC Fischbach, wäre Frankreich ein verdienter Weltmeister. "Ich habe viele kroatische Freunde und würde es dem Land gönnen. Andererseits spielt Frankreich den besten Fußball und ist die stärkste Elf beim Turnier. Hirsch hat erkannt, "dass jedes x-beliebige Land sofort scheitert, wenn die Leistung nicht stimmt". In der Spitze seien die Mannschaften enger zusammengerückt. Hirsch: "Die weitere Aufstockung der WM ist nicht gut. Das verwässert das Niveau."

Ein spannendes Finale erwartet Mario Maus, Trainer des FC Hochemmingen. "Beide stehen nicht zufällig in Finale. Ein 3:2 für Frankreich ist mein Tipp." Für Maus sind auch die vermeintlich "kleinen Nationen" viel professioneller geworden. "Alle haben aufgeholt und alles ist enger zusammengerückt. Zudem ist mir aufgefallen, dass viele Mannschaften extrem defensiv agieren."

Auf Kroatien setzt Dominic Häring, Trainer des FC Pfohren. "Meine Freundin stammt aus Kroatien. Wir werden das Spiel im Garten schauen. Ich drücke Kroatien die Daumen." Häring vermisste bei der WM die taktischen Entwicklungen. "Viel geht nur über den Kampf."

