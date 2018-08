von SK

Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC 08 Villingen II 0:1 (0:0). Die Landesliga-Mannschaft der Nullachter feierte am Bodensee einen glücklichen Sieg. Bereits in der ersten Minute hatte die Spielgemeinschaft eine gute Möglichkeit, die jedoch zur Ecke geklärt wurde. In der 8. Minute konnte Huber im Mittelfeld einen Konter der Gäste gerade noch unterbinden, ehe es gefährlich wurde. Die Villinger kamen zwar zu einigen Abschlüssen, doch Dehne im Tor der Gastgeber war stets Herr der Lage. In der 22. Minute die bis dato beste Chance der SG: Büttner schickte Berg auf die Reise, doch dessen Abschluss war zu überhastet.

Die Gäste waren in der Folge zwar spielerisch besser, konnten diesen Vorteil in dieser Phase jedoch nicht nutzen. Dies setzte sich auch in den ersten Minuten der zweiten Hälfte fort, ehe die Hausherren ab der 52. Minute immer stärker wurden. Nach einer Flanke von der Grundlinie setze Stader einen Kopfball knapp neben den Pfosten, und Büttner traf nach einem Freistoß nur das Außennetz (60.). In der 67. Minute die nächste Chance durch Büttner, doch Villingens Torwart Bender war zur Stelle. Auch in der 80. Minute wehrte Bender einen Schuss von Scheideck ab. Nur eine Minute später schlugen die Gäste zu. Nach einem Freistoß konnte SG-Torhüter Dehne den Ball nicht kontrollieren. Sarr war zur Stelle und staubte zur Gästeführung ab. Die SG warf nochmals alles nach vorne und hatte in der Nachspielzeit mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze eine gute Möglichkeit, doch Bender parierte den Schuss von Birsner. Damit war der Villinger Erfolg perfekt. Tore: 0:1 (81.) Sarr. SR: Nübling (Freiburg). ZS: 140.

FC 08 Villingen II: Bender, M. Chiurazzi, Wagner (65. Cakici), Effinger, Rief, Cil (60. Jallow), Morreale, Passarella, Dresel (46. F. Chiurazzi, 73. Sarr), Jerhof, Crudo

