von SK

Fußball-Landesliga: FC Schonach – SV Denkingen (Samstag, 16 Uhr). (daz) Mit je einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage hat der FC Schonach an den ersten drei Spieltagen vier Punkte verbucht. Nun strebt die Elf von Trainer Alex Fischinger den zweiten Heimsieg an. Mit dem starken Aufsteiger Denkingen, der bereits sechs Zähler auf der Habenseite besitzt, stellt sich den Schonachern jedoch ein schwerer Konkurrent in den Weg. Immerhin: Schonach blieb in diesen 180 Minuten sogar ohne Gegentreffer. Die Defensive sollte vor allem auf Gästespieler Jonathan Scheike achten, der in drei Saisonspielen schon fünf Mal getroffen hat.

Für Fischinger ist klar: „Die Partie zähle ich in die Kategorie Sechs-Punkte-Spiel. Gegen Aufsteiger solltest du auf eigenem Platz dreifach punkten. Ich weiß um die Qualitäten der Denkinger, doch auch wir haben unsere Stärken und mit der richtigen Mentalität ist der Gegner zu packen.“ Schonachs Trainer gibt „ein bisschen Sicherheit“, das seine Elf genau diese Mentalität in den vergangenen Partien zeigte. Hinzu kommt: „Ich habe am Samstag keinerlei personelle Sorgen und kann nach Wunsch aufstellen. Das heißt aber auch für die ersten elf Spieler, alles anzubieten, denn sonst wird getauscht.“

Für die Schonacher ist die Heimpartie die vorerst letzte, denn erst in vier Wochen steht das nächste Spiel auf eigenem Terrain an. „Dazwischen geht es zu den Top-Teams aus Villingen und Donaueschingen. „Wir sollten jetzt auf unser Punktekonto etwas drauf packen. Ich kenne meine Spieler inzwischen so gut, dass ich weiß, dass sie sich zu Hause keine Blöße geben wollen. Setzen wir die taktischen Vorgaben um, sollte das auch klappen“, ergänzt Fischinger.

