von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) DJK Villingen II – FC Pfaffenweiler II. „Pfaffenweiler verfügt über eine junge Mannschaft, die einen schnellen Fußball spielt. Wir werden den Gegner nicht unterschätzen und nicht am Tabellenplatz messen. Ich verlange von meiner Elf drei Punkte. Dazu muss die Einstellung stimmen, die mir zuletzt nicht immer gefallen hat.“

FC Dauchingen – SV Rietheim. „Ich weiß nicht, was in Rietheim los ist. Eigentlich sollte diese Elf viel besser dastehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diesmal der Knoten platzt und Rietheim gerade beim Tabellenführer für eine Überraschung sorgt. Mein Tipp: 1:2.“

FC Brigachtal – SV Überauchen. „Das Ortsderby. Beide Mannschaften sind gut in die Saison gestartet und wollen vor einer sicherlich guten Kulisse an der Tabellenspitze dranbleiben. Wir haben gegen Überauchen verdient gewonnen, doch die Elf ist inzwischen stärker geworden. In der Partie könnten einige Tore fallen, denn beide haben ausgezeichnete Offensivakteure. Ich tippe 3:2.“

FC Tannheim – NK Hajduk VS. „Beide Teams stehen gemeinsam im Tabellenkeller und hatten sicherlich andere Vorstellungen vom Saisonauftakt. Ich tippe einen 2:0-Erfolg für Hajduk.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Kappel. „Die Gastgeber verfügen über eine eingespielte Mannschaft, die nicht zufällig so gut in der Tabelle steht. Vor allem im vorderen Teil hat die SG Vöhrenbach einige Führungsspieler. Bei Kappel werden sicherlich Kai und Axel Bommer für richtig viel Wirbel sorgen. Ich tippe 1:1.“

SV Niedereschach – Sportfreunde Neukirch. „Niedereschach war meine vorherige Trainerstation und ich kenne noch viele Spieler. Neukirch hat eine junge Elf, die einen guten Fußball spielt. Will Neukirch punkten, müssen sie den Niedereschacher Tümpel in den Griff bekommen. Über ihn läuft beim Aufsteiger sehr viel. Eine Punkteteilung erscheint mit denkbar. Ich tippe 1:1.“

FC Schönwald – FC Schonach II. „Es gibt an diesem Spieltag viele Paarungen zwischen Tabellen- und Ortsnachbarn. Auch diese Partie gehört dazu. Ich tippe 3:1 für Schönwald.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein