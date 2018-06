von SK

Leichtathletik: Bei den Süddeutschen Meisterschaften der Jugend U18 in Engen war aus der starken Gruppe der 800 Meter-Spezialisten vom TV Villingen Adrian Engstler am Start. Nachdem er sich in diesem Jahr bereits die Titel bei den Badischen und den Baden-Württembergischen Hallenmeisterschaften sowie den Landestitel in der Freiluftsaison geholt hatte, wollte er bei der noch stärker besetzten Süddeutschen Meisterschaft zumindest eine Medaille holen.

Da er mit seiner Bestzeit an Nummer drei gesetzt war, musste Engstler nicht allein das Tempo machen. Dennoch lief der Villinger die ersten 300 Meter an der Spitze, da er aus Bahn sechs kommend, jeglichem Gerangel aus dem Weg gehen wollte. Danach reihte er sich an Position drei ein und lief bis zur Zielgeraden bei 700 Meter an dieser Position. Die ersten drei Plätze waren da schon vergeben.

Eingangs der Zielgeraden zog Engstler den Endspurt an. Den Zweitplatzierten überholte er locker. Danach gab es ein Duell auf Augenhöhe, das Adrian Engster auf der Ziellinie mit einer Hundertstel Sekunde Vorsprung denkbar knapp für sich entschied. Damit holte er sich in persönlicher Bestzeit von 1:56,78 Minuten erneut einen großen Titel und ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Zudem trat er die Nachfolge von Tim Assmann (ebenfalls vom TV Villingen) an, der jetzt in der U20 startet und diesen Titel im letzten Jahr gewann.

Nach dieser Meisterschaft beginnt für Tim Assmann und Adrian Engstler mit ihrem Trainer Gert Heinrich die fünfwöchige Vorbereitungsphase auf die Deutschen Meisterschaften Ende Juli in Rostock.

