Basketball: Die wiha.Panthers sind zurück unterm Korb. Rund vier Monate nach dem Meisterstück in der Regionalliga startete bei den Schwenninger Basketballern in dieser Woche die gemeinsame Vorbereitung. Knapp vier Wochen haben Chefcoach Alen Velcic und sein Co-Trainer Boyko Pangarov nun Zeit, ihrem neuformierten Team den nötigen Schliff für die Liga Pro B zu verpassen. Das erste Punktspiel der Raubkatzen steigt am 22. September in der heimischen Deutenberghalle gegen die Giessen 46ers.

Da Velcic am gestrigen Mittwoch erstmals wieder dabei war, leitete Pangarov an den ersten beiden Tagen die Trainingseinheiten. Pangarov musste hin und wieder etwas lauter werden. Unterm Strich war er nach den ersten vier Einheiten zufrieden mit dem Engagement seiner Spieler: „Die Jungs sind konzentriert und diszipliniert bei der Sache. Es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten.“

Leon Friederici, Neuzugang vom FC Schalke 04, scheinen die ersten Tage bei seinem neuen Arbeitgeber offenbar zu gefallen. „Die Chemie im Team ist besser, als ich es erwartet hatte. Das war ich bei vorherigen Vereinen nicht gewohnt“, sagt der Aufbauspieler.

Zweimal täglich an fünf bis sechs Tagen in der Woche müssen die Panthers-Spieler ackern und schwitzen. Trainingsorte sind meist die Deutenberghalle sowie die Villinger Steppach- und Hoptbühlhalle. Hinzu kommen Testspiele, ein einwöchiges Trainingslager und quasi als Generalprobe ein top-besetztes Turnier im luxemburgischen Contern.

Vor allem die Ausländerregelung in der Pro B sorgte dafür, dass das Team kräftig umgekrempelt wurde. Sechs externe Neuzugänge kamen hinzu, während lediglich vier Spieler aus der Regionalliga-Meistermannschaft noch zum Kader gehören. Für das Trainer-Duo wartet somit ein hartes Stück Arbeit. Wie weit die „alten“ und „neuen“ Spieler schon zusammengefunden haben, könnte sich bereits am Samstag zeigen. Da bestreiten die Panthers im Elsaß gegen Mulhouse ihr erstes Testspiel.

Vorbereitung Die Panthers Schwenningen bestreiten am Samstag beim FC Mulhouse (Elsaß) ist erstes Vorbereitungsspiel. Der zweite Test ist am Samstag, 1. September, in der heimischen Deutenberghalle gegen den MTV Stuttgart. Testspiel Nummer drei ist am Mittwoch, 5. September, bei den Tigers Tübingen. Vom 7. bis 14. September absolviert der Pro B-Aufsteiger in der Türkei ein Trainingslager. Direkt nach der Rückkehr steht am Wochenende 15./16. September ein Turnier in Luxemburg an.

