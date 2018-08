von SK

Fußball-Landesliga: SV Geisingen – FC Bad Dürrheim 2:6 (1:2). (bde/mfa) Verbandsliga-Absteiger FC Bad Dürrheim behält auch nach drei Spieltagen eine makellose Bilanz. Trotz eines frühen Gegentreffers gewannen die Kurstädter klar. Aufsteiger Geisingen musste dagegen die erste Niederlage in der neuen Spielklasse hinnehmen.

In einer spektakulären Partie fiel der erste Treffer bereits nach 19 Sekunden. Nach einem langen Ball legte Herfort für Mamedow auf, der die Gastgeber in Führung brachte. Nach sieben Minuten hatte Geisingens Spielertrainer Tucakovic sogar das 2:0 auf dem Fuß, doch sein Freistoß traf nur das Aluminium. Danach drehte Bad Dürrheim auf und zeigte schnellen Kombinationsfußball. Für den Ausgleich in der 16. Minute brauchte es jedoch eine Standartsituation: Nach einem Eckball konnte Geisingens Torhüter Fadera den Ball nicht festhalten und Schwer staubte zum 1:1 ab. Bad Dürrheim spielte weiter Pressing und kam 20 Minuten später durch eine gekonnte Ballstafette auf die linke Außenbahn. Romeo zirkelte den Ball in den Sechzehner, wo Kaiser beinahe unbedrängt per Kopf verwandelte.

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Bodenseh auf 1:3. Einem weiteren Anschlusstreffer der Geisinger durch Tucakovic stand Fantov in der 55. Minute im Weg. Geisingens Verep, der bereits gelb vorbelastet war, wurde nach einem weiteren Foul in der 61. Minute mit gelb-rot des Platzes verwiesen. In Unterzahl konnte die Heimmannschaft den Gästen nun kaum noch etwas entgegensetzen. In nur drei Minuten erhöhte German mit einem Doppelpack erst auf 1:4 (64.) und dann auf 1:5 (66.). Ebenfalls seinen zweiten Treffer in dieser Partie erzielte Kaiser in der 75. Minute. Tucakovic traf schließlich noch zum 2:6 (77.). In der Schlussphase hatten beide Mannschaften noch große Gelegenheiten, scheiterten jedoch jeweils aus aussichtsreichen Positionen.

Tore: 1:0 Mamedow (1.), 1:1 Schwer (19.), 1:2 Kaiser (38.), 1:3 Bodenseh (48.), 1:4 German (64.), 1:5 German (66.), 1:6 Kaiser (75.), 2:6 Tucakovic (77.). Bes. Vork.: Gelb-Rot Geisingen (61.). SR: Timo Bugglin (Weil), ZS: 300.

SV Geisingen: Fadera, Othmer (81. Bausch), Begit, Herfort, Tucakovic, Bondarev, Mamedow (65. Indlekofer), Zubcic, Degenkolb (46. Öhler), Vereb, Sabuncuo.

FC Bad Dürrheim: Karcher, Becker (75. Wieczorek), Schwer, Romeo, Kaiser, German, Bodenseh (65. Natschke), Lenti, Fantov (83. Rönnefarth), Hoch, Wetzig.

Trainerstimmen:

Marijan Tucakovic (SV Geisingen): „Wir haben super angefangen und hätten nach dem frühen 1:0 sogar noch erhöhen können, leider stand dem 2:0 die Latte im Weg. Dann haben wir zwei Fehler gemacht, die jeweils zu Gegentoren geführt haben. Bis zum 1:3 war unser Spiel dennoch okay, danach haben wir dem Gegner jedoch zu viele Räume geöffnet.“

Enrique Blanco (FC Bad Dürrheim): „Nachdem wir die ersten zehn Minuten verschlafen haben, haben wir anschließend genau so gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Meine Mannschaft hat gute Spielzüge gezeigt und hatte gute Zweikampfwerte. In den letzten zwanzig Minuten hätte ich mir jedoch noch eine bessere Chancenverwertung gewünscht.“

