von SK

Fußball, Relegationsspiel um Klassenerhalt in der Kreisliga A: FC Peterzell – FC Bad Dürrheim II: 3:3 (2:1). (mm) Mit dem 3:3 setzte sich die zweite Mannschaft des FC Bad Dürrheim gegen den FC Peterzell in den beiden Relegationsspielen zwar durch, doch die beiden Spiele waren aufgrund der Hochemminger 0:3-Niederlage in Denkingen Makulatur. Somit steigen beide Teams in die Kreisliga B ab.

In der 23. Minute gingen die Gastgeber durch Jonathan Schneider mit 1:0 in Führung. Drei Minuten später glich Dimitri Krenz per Foulelfmeter aus. Noch vor der Pause erzielte Danny Maier das 2:1 für Peterzell. Stefan Nezel gelang das 2:2. Als Pascal Richter das 2:3 für die Gäste erzielte, war die Luft aus, weil mittlerweile das Zwischenergebnis aus Denkingen bekannt war. Dennis Haas trug sich kurz vor Schluss ebenfalls in die Torschützenliste ein.

Tore: 1:0 (23.) Schneider, 1:1 (26. FE) Krenz, 2:1 (30.) Maier, 2:2 (53.) Nezel, 2:3 (61.) Richter, 3:3 (88.) Haas. SR: Engel (Furtwangen). Zuschauer: 100.

