von SK

Fußball: – Der FC 08 Villingen gab einen weiteren Neuzugang für die U 23-Mannschaft bekannt. Abdullah Cil wechselt vom Verbandsliga-Absteiger FC Bad Dürrheim zum Landesliga-Vizemeister. Der 21-jährige Offensivspieler absolvierte in der vergangenen Verbandsliga-Saison 21 Partien für die Kurstädter und erzielte dabei sieben Tore. Villingens U 23-Trainer Marcel Yahyaijan freut sich über den Neuzugang in seinem Team: „Ich habe Abdullah in diesem Jahr mehrfach beobachtet. Er ist jung, talentiert und sehr ehrgeizig. Somit passt er perfekt ins Konzept unserer Mannschaft."

