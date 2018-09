von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Mit einem YouTube-Video startet diese Geschichte, die Abdulai Abaker vom hohen Norden in den Schwarzwald zu den Wiha Panthers führte. Der 22-Jährige ist einer der Neuzugänge der Schwenninger Basketballer und stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft.

Im Sommer dieses Jahres stand die Karriere von Abdulai Abaker vor einer ungewissen Zukunft. Er stieg mit den Cuxhaven Baskets aus der ProB ab und war auf der Suche nach einem neuen Team. Wie passend, dass genau zur selben Zeit die Wiha Panthers den Zuschlag für die 2. Bundesliga erhielten und Trainer Alen Velcic für sein neues Team möglichst einen Local Player auf der Spielmacherposition suchte. Folglich nahm Abaker sein Glück selbst in die Hand. „Ich habe den Coach auf Facebook kontaktiert, ihm mein Highlight-Video der vergangenen Saison geschickt und gesagt, dass ich auf der Suche nach einem neuen Team bin“, beschreibt „Abu“ sein Vorgehen.

Weil Alen Velcic gefiel, was er im dreieinhalbminütigen Clip sah, intensivierte sich der Kontakt zwischen den beiden. Velcic unterbreitete Abaker ein Angebot, dass er nach einigen Tagen Bedenkzeit weiteren Offerten aus dem Norden vorzog. „Ich hätte auch in Cuxhaven bleiben können. Dann würde mein Studium jetzt deutlich einfacher verlaufen. Den Schritt zurück in die Regionalliga wollte ich aber ungern machen.“ Somit entschied sich der BWL-Student für den Wechsel nach Schwenningen, blieb aber in der Hochschule Cuxhaven eingeschrieben. „Der Trainer hätte für mich auch organisiert, dass ich zur Hochschule Furtwangen wechsle. Weil ich aber nicht weiß, wie lange ich in Schwenningen bleiben werde, wollte ich nicht die Uni wechseln, nur um ein Jahr später dasselbe nochmals machen zu müssen. Deshalb absolviere ich das nächste Semester aus der Ferne“, erklärt der gebürtige Hamburger mit chilenischen und sudanesischen Wurzeln.

Das besagte Highlight-Video veranschaulicht einige von Abakers Stärken. Schnelligkeit, der Blick für den freien Mann und Aggressivität in der Defensive. „Das hat Coach Velcic gefallen. Er ist ja „Defense-verrückt““, sagt der 22-Jährige, der die Schwenninger Spielweise für sich als ideal empfindet. „Durch meine Schnelligkeit kann ich entweder für mich selbst oder für meine Mitspieler einen guten Wurf kreieren. Ich habe kein Problem damit, meinen Wurf zu opfern und den Ball zu einem noch offeneren Spieler zu passen. In Schwenningen müssen die Egos zurückgestellt werden und der Teamerfolg im Vordergrund stehen.“

Zum Einstand am vergangenen Samstag beim Auftaktsieg gegen die Gießen 46ers Rackelos kam der Anhänger der Boston Celtics als Ergänzungsspieler auf mehr als 13 Minuten Einsatzzeit. In diesen produzierte er mit zwei Punkten und einem Rebound zwar keine überragenden Zahlen für das Statistikblatt, hielt aber den offensiven Rhythmus aufrecht und verteidigte fleißig. „Für den Anfang war es okay. Der Trainer hat mir gesagt, dass er vor allem defensiv sehr zufrieden war. Ich weiß aber, dass ich noch mehr kann. Ich habe das umgesetzt, was der Coach von mir sehen wollte. Das Wichtigste ist ohnehin, dass wir gewonnen haben.“ Dass Abaker die Starterrolle, die er in Cuxhaven ab und an innehatte, in Schwenningen fürs Erste nicht mehr ausfüllen darf, nimmt der Teamplayer sportlich: „Es ist nicht so, dass ich keinen Bock habe, wenn ich nicht Starter bin. Als ich hierherkam, wusste ich ja bereits, dass mit Kapitän Kosta Karamatskos schon ein Point Guard da ist, den der Trainer schon lange kennt.“

„So viel wie möglich gewinnen“ will Abaker mit seinem neuen Team und auf jeden Fall die Playoffs erreichen. Er könnte in dieser Saison ein wichtiges Mosaiksteinchen im Gesamtbild der Panthers werden, wenn er den gesetzten Karamatskos entlasten und selbst Akzente setzen kann. Sollte dies Abdulai Abaker gelingen, hat er sicherlich genügend Material für ein neues Highlight-Video.

.Was seine schönsten und bitterster Momente als Basketballer waren, verrät Panthers-Neuzugang Abdulai Abaker im Internet unter www.sk.de

Zur Person Abdulai Abaker wurde am 6. August 1996 in Hamburg geboren. Der 1,85 Meter große und 78 Kilogramm schwere Spielmacher absolvierte beim SC Rist Wedel im Alter von 19 Jahren seine ersten Spiele in der ProB. Nach zwei Jahren in Wedel und dem Abstieg mit Cuxhaven in die Regionalliga sind die Panthers nun die dritte Station seiner aktiven Karriere im Herrenbereich. Der Point Guard nennt Kyrie Irving von den Boston Celtics als sein großes Vorbild.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein