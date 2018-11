von Maurice Sauter

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – Freiburger FC 3:2 (0:0). (mst) In einer intensiven Partie setzte sich Villingen gegen die Freiburger verdient durch. Das Team von Trainer Mustafa Gürbüz erwischte einen guten Start und erarbeitete sich gute Chancen. Dann drehte Freiburg auf und dominierte die zweite Hälfte des ersten Durchgangs. Nach dem Seitenwechsel brachte Kevin Hasimovic die Nullachter in Führung, ehe ein Doppelschlag der Freiburger das Spiel drehte. Gürbüz wechselte in der Folge offensiv und wurde belohnt: Zunächst erzielte Hasimovic den erneuten Ausgleich, ehe Sacir Alimanovic einen Elfmeter in Minute 84 sicher zum 3:2 verwandelte. „Das war ein heißes Spiel. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Sie hat Charakter und Siegeswillen gezeigt, niemals aufgegeben und verdient gewonnen“, lobt Gürbüz seine Spieler nach dem Sieg, der die Nullachter weiterhin in der Spitzengruppe der Verbandsliga hält. Tore: 1:0 (55.) Hasimovic, 1:1 (62.), 1:2 (64.), 2:2 (74.) Hasimovic, 3:2 (84.) Alimanovic. ZS: 100. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

B-Junioren Verbandsliga: SG Elzach – FC 08 Villingen 0:6 (0:2). Deutlich mit 6:0 setzte sich die B-Jugend der Nullachter bei der SG Elzach durch. „Es war ein souveräner Sieg. Wir waren auf allen Positionen besser besetzt und hätten noch deutlich höher gewinnen können. Allerdings haben wir im spielerischen Bereich noch Luft nach oben“, fasst Trainer Sascha Duffner das Spiel zusammen. Kurz bevor Erik Törtelyi in Minute 18 den Torreigen eröffnete, bewahrte Torhüter Donaldo Prendi seine Mannschaft mit einer laut Duffner „Weltklasseparade“ vor dem Rückstand. Vittorio Lettieri erhöhte vor der Pause, Bilal Rüzgar, Aaron Mößner und Tugay Öztürk machten den Kantersieg perfekt. Tore: 0:1 (18.) Törtelyi, 0:2 (40.) Lettieri, 0:3 (56.) Rüzgar, 0:4 (65.) Mößner, 0:5 (67.) Rüzgar, 0:6 (70.) Öztürk.

C-Junioren-Verbandsliga: FC 08 Villingen – Offenburger FV 0:1 (0:1). Die C-Junioren des FC 08 mussten die erste Saisonpleite hinnehmen. Gegen den Offenburger FV fand das Team von Trainer Daniel Miletic nie richtig ins Spiel. „Wir haben schlecht gespielt, unnötige Fehler gemacht und nicht nachgesetzt. Daraus müssen die Jungs lernen“, so der Übungsleiter. Nach 17 Minuten gingen die Gäste in Führung und verteidigten diese in der Folge gekonnt. „Wir haben gegen Offenburg kein Mittel gefunden. Zudem haben einige Spieler nicht ihre beste Leistung gezeigt. Dann wird es schwer“, so Miletic. Tore: 0:1 (17.). ZS: 80. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein