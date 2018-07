von SK

Am Mittwochabend steigt zum 18. Mal der Volkslauf „Rund um Pfohren“. Start und Ziel des Rennens ist bei der Turn- und Festhalle in Pfohren. Es ist zugleich der siebte Wertungslauf des Intersport Denzer-Cups. Die Organisatoren des LT Pfohren um Wolfram Rothweiler hoffen wieder auf eine gute Resonanz. Bei den Damen kann Lokalmatadorin Sandra Schmid den Gesamtsieg in der Laufserie perfekt machen. Bei den Herren steht Felix Davidsen bereits als Cup-Sieger fest. Der 10 Kilometer lange Hauptlauf startet um 19.30 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind ab der Jugend (ab Jahrgang 2002) alle Altersklassen. Für neue Streckenrekorde gibt es 50 Euro Prämie. Das Rahmenprogramm eröffnen die Bambinis (Jahrgang 2011 und jünger) mit dem 400 Meter-Lauf um 17.30 Uhr. Ab 18 Uhr folgen die Rennen der Schülerklassen U 10 und U 12 über 800 Meter und um 19 Uhr der Lauf der Schüler U 14 und der Jugend U 16 über 1600 Meter. Um 19.40 Uhr starten die Walker und Nordic Walker auf die rund acht Kilometer lange Strecke. Nachmeldungen bis30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. Bild: Junkel

