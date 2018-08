von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SGV Freiberg 0:3 (0:2) Der Heimstart ging für den FC 08 kräftig in die Hose. Gegen effektive Gäste kassierten die in der Offensive harmlosen Villinger eine klare Niederlage.

FC 08-Trainer Jago Maric hatte vor Spielbeginn Patrick Haag für Tobias Weißhaar (Pferdekuss) ins Team beordert. Vor 900 Besuchern begannen die Nullachter sehr fokussiert und ließen kein geordnetes Aufbauspiel der hoch gehandelten Gäste aufkommen. Umgekehrt zeigte sich aber, dass nach den Abgängen von Nedzad Plavci und Cristian Giles und ohne Damian Kaminski (Rückenprobleme, aber auf der Bank), sowie Weißhaar und Yannick Haag (gesperrt) der Sturm schlicht unterbesetzt war.

Immerhin: Neuzugang Valentin Vochatzer hatte nach sieben Minuten die erste Gelegenheit für die Gastgeber, im Gegenzug setzte Leon Braun für Freiberg das erste Ausrufezeichen.

Nach den leichten Vorteilen für die Nullachter in den ersten gut 20 Minuten folgte die wohl vorentscheidende Szene: Leon Braun schoss aus acht Metern von der linken Seite dicht bedrängt, doch sein Schuss wurde vom Villinger Gianluca Serpa so unglücklich abgefälscht, dass FC 08-Torhüter Christian Mendes auf dem falschen Fuß erwischt wurde – 0:1 (25.).

Die Nullachter hatten weiter das Gros des Ballbesitzes, im letzten Drittel tat sich bei den Gastgebern jedoch wenig bis nichts – sieht man einmal von einem guten Schuss von Tevfik Ceylan aus 25 Metern ab (36.). Als dann in der Defensive auch noch Unaufmerksamkeit herrschte und Maximilian Rohr ziemlich unbedrängt per Kopf nach einer Ecke auf 0:2 stellte (45.), deutete sich noch vor dem Pausenpfiff die Villinger Heimniederlage an.

Eine Möglichkeit hätte es noch gegeben, das Spiel zu drehen: Der Freistoß von Stjepan Geng aus 22 Metern an die Unterkante der Latte war schlicht Pech. Besser machten es die Gäste, die nach einer Drangphase durch Marcel Sökler (58.) zum dritten Mal einnetzten und die Partie endgültig entschieden.

Den Nullachtern war der Wille nicht abzusprechen, die Probleme in der Offensive jedoch unübersehbar, so dass bis auf einen Kopfball von Kapitän Benedikt Haibt (74.) nichts mehr heraussprang. Freiberg hingegen hätte unter anderem durch einen Sökler-Kopfball an die Latte (67.) und eine Großchance für Braun (74.) noch etwas fürs Torverhältnis tun können.

Das sonst so euphorische Publikum im Friedengrund verfolgte die letzten 30 Minuten ziemlich schweigend. Ob der FC 08 noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Vermutlich verschoben wird derweil das eigentlich für Mittwoch angesetzte Pokalspiel beim FC Neustadt.

Tore: 0:1 (25.) Leon Braun, 0:2 (45.) Maximilian Rohr, 0:3 (58.) Marcel Sökler; Zuschauer: 900; Schiedsrichter: Luka Gille (Kuppenheim)

FC 08 Villingen: Mendes – Serpa, Ovuka, Leberer, P. Haag (58. Stark) – Geng, Wehrle, Vochatzer, Ceylan – Tadic (46. K. Yahyaijan), Haibt

Trainerstimmen Jago Maric (Villingen): „Die Enttäuschung ist riesengroß. Wir haben 45 Minuten ordentlich mitgespielt – vor allem nach vorne haben sich unsere Personalprobleme aber gezeigt. Wir dürfen uns aber nicht verrückt machen lassen. Die Mannschaft muss sich Stück für Stück weiter entwickeln.“ Ramon Gehrmann (Freiberg): „Ich bin hochzufrieden, allerdings war Villingen zu Beginn des Spieles die bessere Mannschaft. Das 3:0 entspricht vor allem aufgrund der 1. Halbzeit nicht dem Spielverlauf.“

