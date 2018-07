Regionalsport Hochrhein vor 15 Stunden

Zweiter Platz für Lukas Kerzendörfer vom TuS Lörrach-Stetten

Leichtathlet Lukas Kerzendörfer vom TuS Lörrach-Stetten beweist bei den baden-württembergischen Mehrkampfmeisterschaften in Weingarten seine gute Form. In der U18 wird er im Fünfkampf mit 3124 Punkten Zweiter. TV Wehr mit einem Trio am Start