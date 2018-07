Fußball: – Flott wie selten brachte Staffelleiter Wolfgang Spitz (Stühlingen) beim Bezirkstag in Remetschwiel die Staffel-Einteilung im Bezirk Hochrhein über die Bühne. Zwar wäre die SG Höchenschwand/Häusern II gern in die Kreisliga C-5 gewechselt, doch es fand sich kein Verein, der zum Tausch bereit war. Ähnlich ging es dem SV Waldhaus, der durch abstiegsbedingte geografische Verschiebungen künftig in der Kreisliga B-4 antreten muss.

Neben 16 Bezirksligisten und den 32 A-Kreisligisten spielen die 48 B-Kreisligisten in vier Staffeln. In der Kreisliga C wurden sechs Staffeln mit jeweils nur noch elf Teams gebildet. Die C-2 startet mit zwölf Clubs in die Saison. Das T.J.Z. Weil zog seine Reserve-Mannschaft bereits wieder zurück.

Die gute Nachricht des Tages kam von Bezirks-Schiedsrichterobmann Ralf Brombacher (Kandern): „Die Zahl der Unparteiischen stieg dank zusätzlicher Anstrengungen der Vereine von 170 auf 212. Wir können alle Spiele der Kreisliga C und auch der Frauen-Kleinfeldstaffel mit Schiedsrichtern besetzen.“ Ausruhen dürfe sich aber kein Verein: „Wenn wir 20 Interessenten gemeldet bekommen, gibt es im September einen Intensiv-Lehrgang für neue Schiedsrichter“, bat Brombacher um Unterstützung.

Defür harzt es im Frauenfußball, die Zahl der Mannschaften sinkt weiter. Die Kreisliga A gibt es nicht mehr, Auf Kleinfeld spielen noch fünf Mannschaften. „Beschwerden der wenigen West-Vereine in der Kreisliga A über zeitaufwändige Spieleinsätze im Osten des Bezirks, haben uns zu diesem Schritt bewogen“, begründete der Bezirksvorsitzende Uwe Sütterlin die umstrittene Rückkehr zur zweigleisigen Bezirksliga: „Die Staffelsieger ermitteln am Saisonende dann den Meister und Aufsteiger.“

Insgesamt treten 20 Bezirksligisten an, darunter die SF Schliengen, die sich freiwillig aus der Landesliga zurückziehen. Rosig sehe die Zukunft des Frauenfußballs im Bezirk ohnehin nicht aus, hob Sütterlin mahnend den Finger: „Wenn Frauen und Mädchen in unseren Vereinen nicht mehr Stellenwert erhalten, sehe ich schwarz für die Zukunft.“

