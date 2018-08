Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

SV Herten – FC Wittlingen 1:2 (0:0). – Tore: 0:1 (76.) Di Mattia; 0:2 (87.) Schneider; 1:2 (90.+3) Kocer. – SR: Richard Schwarz (Lörrach). – Z.: 100.

Mit zwei Siegen ist Aufsteiger SV Herten in die neue Saison gestartet, dass es gegen den FC Wittlingen eher nicht zum dritten Erfolg in Serie reichen würde, war den meisten Beteiligten klar. Doch eine Niederlage hätte es am Ende der über 95 emotionalen Minuten auch nicht sein müssen. Die Gastgeber brauchten nach dem 1:2 vor übersichtlicher heimischer Kulisse eine gewisse Zeit, um sich zu beruhigen und wieder klar zu sehen.

Die Emotionen kochten nach dem Abpfiff des nicht immer souverän agierenden Richard Schwarz, der erstmals seit über einem Jahr wieder in der Bezirksliga eingesetzt wurde. Der Unparteiische aus Lörrach hatte sich zwar von beiden Seiten die eine oder andere Anmerkung zu seinen Entscheidungen anhören müssen, doch spätestens in der 86. Minute flog bei den Hausherren der Deckel vom Topf: „Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn er da Strafstoß pfeift“, gab Imad Kassem-Saad, spielender Co-Trainer des FC Wittlingen nach Spielende offen zu.

Schwarz’ stumme Pfeife, als Mario Rittwag im Strafraum bei Richard Lorenz einfädelte und zu Fall kam, war das eine. Aus dieser Szene, nach der sich Lorenz übrigens beim Hertener Stürmer per Handschlag entschuldigte, entwickelte sich der entscheidende Konter. Timo Glattacker spielte den Ball auf seinen Kapitän Benedict Schneider, der souverän zum 2:0 vollendete.

Damit war die Sache gelaufen, das Anschlusstor durch Tunahan Kocers Kopfball in der Nachspielzeit kam zu spät. „Ich sage zu dieser Szene besser nichts“, atmete Thorsten Szesniak hörbar ein: „Auf dem Sportplatz gab es nur eine Person, die diese Aktion anders beurteilt hat.“ Dass seine Elf unterm Strich leer ausgegangen war, wollte Szesniak allerdings nicht dem versagten Strafstoß zuschreiben: „Die Wittlinger hatten auf jeden Fall ein Chancenplus.“

Das wiederum war der Aufhänger für Tiziano Di Domenico: „Wir haben das bessere Spiel abgeliefert, uns aber das Leben selbst schwer gemacht“, haderte er mit dem Leichtsinn im Angriff: „Wenn wir nach 70 Minuten 3:0 führen, dann ist das Spiel doch abgehakt.“

War es aber nicht und das erzürnte vor allem Waldemar Schmidt. Der Hertener Routinier, mit seinen 32 Jahren der dienstälteste Akteur beim Neuling, ärgerte sich maßlos: „Der Elfer war eine klare Sache. Deshalb ist die Niederlage für mich ungerecht“, wurmte ihn aber auch der „Bock“ beim 0:1: „Da haben wir in der Abwehr völlig falsch reagiert. Aus diesen Fehlern gilt es zu lernen.“

Bei eigenem Einwurf hatten sich die Hertener nach vorn orientiert: „Die Jungs dachten allerdings, es gäbe Freistoß für uns und dann war es nach einem Ballverlust im Mittelfeld passiert.“ Imad Kassem-Saad, Dreh- und Angelpunkt im Wittlinger Mittelfeld, bediente Salvatore Di Mattia. Der Stürmer schüttelte Schmidt ab und ließ mit seinem Flachschuss die zuvor reihenweise versiebten Chancen vergessen.

Wie wertvoll Schmidt, der seit zehn Jahren das Hertener Trikot trägt, für sein Team dennoch ist, unterstreicht Thorsten Szesniak: „So einen Typen brauchst du einfach in der Mannschaft, vor allem für die jungen Spieler. Walde ist kein Freund lauter Worte. Aber er weiß genau, wann er was zu wem sagen muss. Und das hat Hand und Fuß.“

Schmidt selbst gibt sich eher bescheiden, will keine offene Führungsrolle. Auch die Kapitänsbinde ist für ihn kein Thema: „Ich nehme mir die Jungs nach dem Training zur Seite und dann reden wir. Ich weiß, dass ich Verantwortung übernehmen muss.“

Kevin Woleck (SV Herten): "Wir müssen daran arbeiten, uns besser auf unser Spiel zu konzentrieren" Seit vergangener Saison zählt Kevin Wolek (22) beim Aufsteiger SV Herten zum Stamm. Der Mittelfeldspieler ist ein echtes Eigengewächs, mit einem Abstecher, der in keiner Statistik auftaucht. Kevin, Sie waren weg und doch nicht weg. Können Sie das erklären? Nach der A-Jugend bin ich gemeinsam mit dem Trainer zum SV Nollingen gewechselt. Dort habe ich aber nur die Vorbereitung und ein paar Testspiele mitgemacht und danach ein jahr pausiert, ehe ich zurück nach Herten kam. Sie scheinen allerdings ein Experte für ungewöhnliche Wege zu sein? Naja, ich bin nach meiner Rückkehr erst einmal in der 3. Mannschaft gelandet, bis ich dann in die "Zweite" aufrückte. Wie kam es zu diesem "Aufstieg" im eigenen Verein? Das hing in erster Linie mit meiner Ausbildung zusammen. Das war mir etwas wichtiger als der Fußball. Und in der "Ersten" passt es für Sie? Auf jeden Fall. Ich fühle mich wohl, habe mir durch meine Leistungen einen Platz in der Stamm-Elf verdient. Nun ging das erste Spiel seit dem Aufstieg verloren. Ihr wolltet die Wittlinger aber doch eigentlich überraschen? Ich denke, dass wir zuviel Respekt hatten, zumindest ging mir das so. Die sind parat, wollen aufsteigen. Zudem haben wir uns im Lauf des Spiels zu arg verzettelt und uns unnötig mit dem Schiedsrichter beschäftigt. Es ist ein großes Problem, dass wir es in solchen Phasen nicht mehr schaffen, uns aufs Spiel zu konzentrieren. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass keiner vom Platz geflogen ist. Diese Niederlage gegen den FC Wittlingen dürfte euch nicht umwerfen. Was sind Ihre Ziele für diese Saison? Grundsätzlich wollen wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben und peilen einen einstelligen Tabellenplatz an. Wir haben eine junge Mannschaft, die sich entwickeln muss. Dann können wir über kurz oder lang auch vorn angreifen. Ich persönlich arbeite daran, mich weiter zu verbessern – da habe ich im Moment noch einige Luft nach oben. Fragen: Matthias Scheibengruber

