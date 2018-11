Überragend: Christiane Hertzsch (rechts) versucht beim 3:0-Sieg des neuen Landesliga-Spitzenreiters TV Bad Säckingen gegen die SG Breisach/Gündlingen den Ball über Jana Darmosz zu lupfen. | Bild: Michael Neubert

Landesliga West, Frauen

TV Bad Säckingen – SG Breisach/Gündlingen 3:0. – Dank einer starken Leistung machten die Bad Säckinger Volleyballerinnen kurzen Prozess. Im ersten Satz mussten die Bad Säckingerinnen jedoch kämpfen. Die Gäste gingen immer wieder in Führung. Das Team von Trainer Markus Wöllner zeigte sich nervenstark und wehrte sensationell ab. Wöllner nutzte die Gelegenheit, um durch zu wechseln. Trotzdem hielt sein Team das Niveau. Sie fand immer wieder die Lücken und griff konsequent an. – Sätze: 25:23, 25:18, 25:20.

TV Bad Säckingen – TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 3:1. – Die Bad Säckingerinnen hatten es in der zweiten Partie nun selbst in der Hand, im Spitzenspiel die Gäste von Platz eins zu stürzen. Der erste Satz war geprägt von langen Ballwechseln und tollen Abwehraktionen auf beiden Seiten. Im Angriff punkteten vor allem Christiane Hertzsch und Hannah Brück immer wieder. Am Ende fehlte das Quäntchen Glück. In der Folge stabilisierten sich die Bad Säckingerinnen, die Gäste fanden kein Rezept gegen die starken, platzierten Angriffe der Gastgeberinnen. "Nach der schwachen Leistung in Hausach vor zwei Wochen wollten wir uns nicht hängen lassen und beide Spiele gewinnen", freute sich Christiane Hertzsch. – Sätze: 27:29, 25:16, 25:12, 25:18.

Landesliga Ost, Frauen

SV Dingelsdorf – TV Jestetten 1:3. – Ohne Fünf war der TV Jestetten nach Dingelsdorf gereist. Trainer Frank Vetter musste umstellen. "Wir mussten uns erst einmal einspielen", erklärte Vetter den deutlichen Verlust des ersten Satzes. Sein Team fand sich zunehmend besser zurecht und bewies in folgenden spannenden Sätzen Nervenstärke. Vetter: "Das war wohl entscheidend am Ende. Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden." Der TV festigte mit dem Sieg Platz zwei. – Sätze: 25:9, 20:25, 22:25, 22:25.

Volleyball Landesliga West, Männer

Bad Säckinger Wölfe – USC Freiburg III 0:3. – Die Niederlage gegen den starken Verbandsliga-Absteiger aus dem Breisgau war für die Bad Säckinger Wölfe am Ende nur noch Nebensache. Für Furore hatten die Gastgeber schon vor dem Spielbeginn gesprgte. Sieg überraschten Lothar Tyburzy, der zu seinem 80. Gebirtstag als Libero in der Landesliga ran durfte – eine Sensation.

„Der fliegende Lothar“, wie Tyburzy liebevoll genannt wird, bekam das grüne Libero-Trikot mit der Nummer 80 geschenkt und startete – angefeuert vom Bad Säckinger Publikum – seinen ersten Einsatz: „Lothar hat seine Sache richtig gut gemacht“, lobte Spielführer Thomas Kollnberger. Unter den Eindrücken des gefeierten Publikumslieblings schmerzte die Niederlage also kaum. – Sätze: 19:25, 20:25, 24:26.

Bad Säckinger Wölfe – SvO Rieselfeld 3:0. – In der zweiten Partie des Tages wollte es die Bad Säckinger Wölfe aber doch wissen und mit einem Sieg das Tagesergebnis ausgeglichen gestalten. Spielführer Thomas Kollnberger war zufrieden: „Wir haben nicht viel anbrennen lassen.“ Konzentriert gingen die Bad Säckinger zur Sache, hatten keine Mühe, einen klaren Erfolg gegen das Team aus dem Freiburger Rieselfeld einzufahren. Am Ende verpassten die Wölfe den Sprung an die Tabellenspitze. – Sätze: 25:20, 25:20, 25:14.

