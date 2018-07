von Monika Scheibengruber

Tischtennis: – Zum Bezirkstag, den die Tischtennis-Abteilung des SV St. Blasien zum zweiten Mal in Folge ausrichtete, begrüßte der Bezirksvorsitzende Wolfgang Schroeder (TTC Brombach) den Präsidenten des Südbadischen Tischtennisverbands, Horst Haferkamp, und die Vertreter der Vereine.

Die Mannschaftsmeister der vergangenen Saison wurden in Abwesenheit des Sportwarts Kai Apel (FC 08 Bad Säckingen) von Kai-Uwe Marx (TTC Hasel) geehrt. Es sind dies: TTC Laufenburg (Bezirksliga), SV Rickenbach (Bezirksklasse), ESV Weil II (Kreisklasse A), TTC Lörrach III (Kreisklasse B), SV Rickenbach II (Kreisklasse C) und SV Eichsel IV (Kreisklasse D). Urkunden für die Pokalsieger überreichte Marcel Braun (TV Brombach) an den SV Eichsel (A-Pokal), den TTC Laufenburg (B-Pokal) und den TTC Karsau (C-Pokal).

Horst Haferkamp informierte über den Stand des angestrebten Zusammenschlusses der drei Verbände Baden, Südbaden und Württemberg zu einem Verband Baden-Württemberg. Er zeigte auf, dass diese Fusion für die einzelne Vereine nicht nur sportliche, sondern auch sportpolitische Vorteile bringe.

Danach lag es an Haferkamp, die Neuwahlen zum Bezirksvorstand zu leiten. Bezirksvorsitzender Wolfgang Schroeder stand nach 39 Jahren Bezirksarbeit nicht wieder zur Wahl. Haferkamp dankte Schroeder für seine engagierte Mitarbeit und verabschiedete ihn mit einem Präsent und den besten Wünschen.

Ein Nachfolger für den Bezirksvorsitzenden wurde nicht gefunden. In diesem Zuge wird es fortan einen Sprecher des Bezirksvorstands geben, der aus den vier Ressortleitern gewählt wird. Gewählt wurden als Ressortleiter Verwaltung Uwe Neininger (TTC Grenzach-Wyhlen), für Finanzen Uwe Pommerening (TTC Schopfheim/Fahrnau), für Erwachsenensport Marcel Braun (TV Brombach) und für Jugendsport Kai-Uwe Marx (TTC Hasel).

Bis auf wenige Ausnahmen wurden die bisherigen Amtsinhaber in ihren Ämtern bestätigt. Nur für den Seniorensport konnte kein Beauftragter gefunden werden. Franziska Schwarz (TTC Schopfheim/Fahrnau) übernahm das Amt der Pressewartin, dass zuvor Monika Scheibengruber (TTC Wehr) über zwei Jahrzehnte ausübte.

Keine Änderungen brachte die Wahl der Staffelleiter. Die Bezirksliga wird weiter von Mathias Hengst (TTC Rümmingen) geführt, die Bezirksklasse von Uwe Neininger, die Kreisklasse A von Matthias Klinger, die Kreisklasse B von Marcel Braun, die Kreisklasse C von Uwe Neininger und die Kreisklasse D von Georg Ranert.

Ein überraschender Trend zeichnete sich für die kommende Saison ab. Von 63 Mannschaften, die auf Bezirksebene an den Mannschaftswettbewerben teilnehmen, wurden 25 Teams als Vierer-Mannschaften gemeldet. In der vergangenen Saison waren es nur 17 Teams. Darauf reagierte der Bezirksvorstand und schlug vor, ab der Saison 2019/2020, nicht nur in der Kreisklasse C und D, sondern bereits ab der Kreisklasse B mit Vierer-Mannschaften zu spielen. Diesem Vorschlag stimmten die Vereinsvertreter zu.

Eine weitere Änderung wurde für das Spielsystem bei der Aktiven-Bezirksrangliste beschlossen, um sie wieder attraktiver zu machen. Es wird zukünftig das Turniersystem „Badeni“ gespielt. Hierbei spielen alle Teilnehmer (Männer wie Frauen), egal wie viele QTTR-Punkte sie haben, in einer Gruppe. Nach etwa drei Spielen ist man meist bei Gegnern angekommen, die der eigenen Stärke entsprechen. Man hat aber auch die Chance, einmal gegen Spieler anzutreten, auf die man so nie trifft.

Jugend-Bezirkstag: Marx und Wetzel wechseln die Ämter

Beim Jugendbezirkstag, unter Führung von Ilona Wetzel (TTC Grenzach-Wyhlen), wurden in St. Blasien die Meister geehrt: TTC Wehr (Bezirksliga Jungen), TTC Tiengen (Bezirksklasse Jungen), TTC Wehr II (Kreisklasse Jungen), TTC Schopfheim/Fahrnau (Bezirksliga Schüler), TTC Laufenburg II (Bezirksklasse Schüler).

Bei den Wahlen wechselten die Jugendwartin und ihr Vertreter die Ämter. Somit wird fortan Kai-Uwe Marx (TTC Hasel) das Geschehen der Jugend lenken, und Ilona Wetzel übernimmt den stellvertretenden Ressortleiter Jugendsport. Hansfrieder Tröndle wurde in seinem Amt als Beauftragter für das Schülerwesen bestätigt.

Ebenfalls keine Änderung gibt es bei den Staffelleitern. Die Bezirksliga und Kreisklasse Jungen bleibt in den Händen von Doris Spiess (ESV Weil), die Bezirksklasse Jungen bei Nora Klinger (TTC Schopfheim/Fahrnau). Uwe Engelbrecher kümmert sich weitere zwei Jahre um die Bezirksliga und Bezirksklasse Schüler.

Die Einteilung der Spielklassen für die kommende Spielzeit 2018/2019 wird vom Jugendwart nach QTTR-Punkten vorgenommen und dann den Jugendleitern zugeleitet.

