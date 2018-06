Fußball: Aufstieg zur Bezirksliga (Rückspiel) TuS Stetten – VfB Waldshut 0:2 (0:0)

Tore: 0:1(47.) Eppler, 0:2 (80.) Birkenheier. – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Z.: 500. – Bes.: Thudium (TuS/61.) hält FE von V. Dimitriadis.

Unbeschreiblicher Jubel in der Tipico-Arena in Lörrach. Der VfB Waldshut überstand den vom TuS Stetten angekündigten Sturmlauf im Lörracher Hexenkessel vor 500 Zuschauern, siegte auch im Rückspiel nach Toren von Fabian Eppler (47.) und des kurz zuvor eingewechselten Tim Birkenheier (80.) mit 2:0 und feierte nach dem 3:1-Erfiolg im Hinspiel die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga.

Die Waldshuter Gäste durften sich sogar den Luxus leisten, einen Strafstoß zu verschießen. Vassilios Dimitriadis (61.) scheiterte bei dieser Szene an Stettens Torhüter Kevin Thudium.

Der Strafstoß war schnell vergessen, ebenso die kleinen Techtelmechtel zwischen Schiedsrichter Marco Brendle (Freiburg) und VfB-Trainer Nils Mühlenweg. Der Unparteiische hatte Mühlenweg nach einer Diskussion auf die Tribüne verbannt. Als der Trainer nach dem 2:0 seiner Elf auf den Platz gestürmt war, wurde Brendle sauer. Schade eigentlich – in so einem emotionalen Moment hätte man doch ein Auge zudrücken können.

Dem VfB Waldshut war’s nach dem Schlusspfiff ziemlich egal. Sie haben es geschafft. „Aufstieg – erst belächelt, dann bekämpft und jetzt bewundert“ – so stand es auf den vorbereiteten Aufstiegs-T-Shirts. Die Waldshuter Fußballer feierten mit ihren zahlreich mitgereisten Fans, als hätten sie soeben den Titel gewonnen. Ein Sieg in einem derart dramatischen Aufstiegsendspiel kommt dem ziemlich gleich. Ist vielleicht noch schöner, als einen Titel zu feiern – wer weiß. Es waren emotionale Momente in der Tipico-Arena. Die Waldshuter sangen, tanzten, jubelten – die Welle Richtung Fans.

Trainer Nils Mühlenweg war überglücklich. Nach einer langen Saison mit Höhen und Tiefen schaffte es seine Elf doch noch. „Hätten wir immer so gespielt, hätten wir uns das alles ersparen können“, sagte der VfB Trainer, „wenn ich beide Spiele sehe, sind wir definitiv der verdiente Aufsteiger.“

Man muss allerdings gestehen, dass der TuS Lörrach-Stetten in der ersten Hälfte mehr und bessere Chancen hatte. Der VfB Waldshut hätte noch einmal Probleme bekommen können, wenn die Gastgeber ein frühes Tor vorgelegt hätten. Die beiden gefährlichen Offensivkräfte Endrit und Arjenit Gashi hatten in beiden Spielen kein Glück. Tizian Wagner hatte noch eine sehr gute Möglichkeit. Mühlenweg: „Nach 20 Minuten haben wir unseren Respekt abgelegt.“

Je länger die Partie jedenfalls dauerte, desto besser hatten sie die Waldshuter im Griff. Am Ende konterten sie den Gegner einfach eiskalt aus – getragen vom einmal mehr überragenden Fabian Eppler. Der 20-Jährige hatte nur drei Einsätze in dieser Runde, davon in den beiden Aufstiegsspielen, die er ganz entscheidend prägte.

Interview mit Kapitän Vesel Alidemaj (VfB Waldshut):

Und so wurde der Aufstieg gefeiert: