Fußball: (neu) Die Entscheidung darüber, wer als drittes Team in die Bezirksliga aufsteigt, fällt am Samstag, 15 Uhr, im Rückspiel der beiden A-Kreisliga-Vizemeister. Der TuS Lörrach-Stetten hat den VfB Waldshut zu Gast. Während die Waldshuter nach dem überzeugenden Sieg im Hinspiel optimistisch nach Lörrach fahren, rechnet sich der TuS Stetten trotz des 1:3 noch Chancen aus. Den Lörrachern würde aufgrund des Auswärtstors ein 2:0 reichen, um in die Bezirksliga aufzusteigen.

Dabei wäre im Hinspiel in der Schmittenau fast schon alles entschieden gewesen, hätte der VfB Waldshut seine Möglichkeiten genutzt. Stattdessen sind die Chancen der Lörracher mit dem Freistoßtor in der Nachspielzeit wieder erheblich gestiegen.

Sie bauen auf eigenem Platz auf eine Leistungssteigerung und ihre Offensivstärke. Trotz der Zuversicht auf Waldshuter Seite gibt es für VfB-Trainer Nils Mühlenweg keinen Grund, sich zu sicher zu fühlen: „Wir haben viel Respekt vor den Lörrachern, aber wir gehen mutig ins Spiel.“ Er spricht von einem klaren Matchplan. Mehr wollte er nicht verraten. Die Stimmung nach dem 3:1 im Hinspiel war beim VfB prächtig. „Aber das Gegentor haben wir natürlich im Hinterkopf“, sagt Mühlenweg, „es war ärgerlich, zumal wir einen höheren Sieg verpasst haben.“

Sein Augenmerk gilt der gefährlichen Offensive der Lörracher – allen voran mit Endrit und Arjenit Gashi. Die beiden Lörracher Topstürmer konnten im Hinspiel nicht glänzen. Davon lässt sich Mühlenweg nicht blenden. Sein Team muss defensiv wieder genauso gut wie im Hinspiel arbeiten. In der Offensive sei seine Elf eher unberechenbar, was der Trainer des VfB Waldshut als kleinen Vorteil ansieht.

SV 08 Laufenburg II legt gegen FV Fahrnau vor

Kreisliga A, Abstieg: (gew) Im Abstiegskampf der Kreisliga A hat der SV 08 Laufenburg II beim 4:1-Sieg im Hinspiel gegen den FV Fahrnau seine Hausaufgaben gemacht. Die Führung der Gäste durch Daniel Almeida Mendes (24.) glich Markus Rufle (29.) aus. Rufle erzielte für die Hausherren nach der Pause auch das 2:1 (52.), ehe Luca Schmidt (67.) und Julian Völz (79.) für den Endstand sorgten. Das Rückspiel steigt am Samstag um 16 Uhr beim FV Fahrnau. Ob überhaupt eines der beiden Teams den Abstieg in die Kreisliga B verhindern kann, hängt davon ab, ob sich die erste Mannschaft des SV 08 Laufenburg zeitgleich am Samstag um 16 Uhr bei der Spvgg. Untermünstertal durchsetzen kann. Nur wenn den Laufenburgern noch der Aufstieg in die Landesliga gelingt, wäre der FC Geißlingen in der Bezirksliga gerettet. Dann wird ein Platz in der Kreisliga A frei. Steigt Bezirksliga-Vize SV 08 Laufenburg nicht auf, ist der FC Geißlingen Absteiger aus der Bezirksliga und der Sieg der Laufenburger Reserve wäre wertlos.

FC Dettighofen steht kurz vor Wiederaufstieg

Kreisliga A, Aufstieg: (gew) Mit einem 6:1-Sieg gegen den SV Unteralpfen legte der FC Dettighofen die Basis zur sofortigen Rückkehr in die Kreisliga A. Das Rückspiel steigt am Samstag um 16.30 Uhr in Unteralpfen. Im Westen legte der TuS Maulburg mit 1:0 gegen die SF Schliengen vor. Das Rückspiel findet am Samstag um 18 Uhr in Schliengen statt.

Abstiegsspiele aus Kreisliga B beginnen

Kreisliga B, Abstieg: (gew) Der TuS Kleines Wiesental II (B-2) erwartet den SC Haagen (B-1) am Sonntag um 18 Uhr. Das Rückspiel in Haagen ist am Mittwoch um 19.30 Uhr. Auf Samstag um 16 Uhr ist die Partie zwischen dem FC Schlüchttal II (B-4) dem SV BW Murg II (B-3) angesetzt. Das Rückspiel wäre eine Woche später. Die Sieger aus den beiden Spielen wären gerettet, wenn der FV Fahrnau wie erwartet aus der Kreisliga A absteigt und damit den FV Fahrnau II zum Abstieg in die Kreisliga C verdonnert.

