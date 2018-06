Fußball Aufstieg zur Bezirksliga (Hinspiel)

VfB Waldshut -

TuS Stetten

3:1 (2:0)

Tore: 1:0 (18.) Kertoku; 2:0 (26.) O. Atalla; 3:0 (53.) Zengin; 3:1 (90.+1) A. Gashi. – SR: Franco Natale (Schallbach). – Z.: 350.

Selten hatte man Trainer Nils Mühlenweg in den vergangenen Wochen so gelöst gesehen. Er hatte allen Grund dazu. Beim 3:1 im Hinspiel zum Aufstieg in die Bezirksliga zeigte seine Elf eine tadellose Leistung. Die Waldshuter verpassten es jedoch, einen höheren Sieg herauszuschießen und die Tür zur Bezirksliga weit aufzustoßen. Mühlenweg sprach dennoch von der besten Saisonleistung seiner Elf.

Die Waldshuter spielten von Beginn an konzentriert, kombinierten nach vorne gefällig und erarbeiteten sich gute Möglichkeiten. Wie aus dem Lehrbuch war das 1:0. Oliver Atalla (18.) legte für Shqiprim Kertoku auf, der brauchte nur noch einzuschieben. Das 2:0 besorgte der in der Rückrunde lange verletzte Atalla in der 26. Minute selbst.

Hinten ließ der VfB nicht viel anbrennen. Die Waldshuter hatten die gefährliche Offensive mit Endrit und Arjenit Gashi gut im Griff. Mühlenweg: "Das Sonderlob gilt meinem rechten Innenverteidiger Stelios Dimitriadis." Die wenigen Chancen der Gäste aus Lörrach vereitelte VfB-Torhüter Tobias Elbing mit einigen tollen Paraden. Wie kurz vor dem Pausenpfiff, als Arjenit Gashi gefährlich vor dem VfB-Tor auftauchte.

Nach der Pause versuchten die Gäste, das Spiel zu kontrollieren und den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch der VfB arbeitete nach hinten stark und konterte immer wieder gefährlich. Nach der tollen Vorarbeit von Fabian Eppler, den besten Spieler auf dem Platz, hatte Harun Zengin (53.) keine Mühe mehr, das 3:0 für den VfB zu schießen. Der eingewechselte Dennis Brzeski (58.) hatte das 4:0 auf dem Fuß. Kurz vor dem Schlusspfiff verpasste Tim Birkenheier das vierte Waldshuter Tor. In der ersten Minute der Nachspielzeit schlenzte Arjenit Gashi einen Freistoß um die schlecht postierte Mauer zum 3:1. Damit verbesserte er die Ausgangslage der Lörracher für das Rückspiel. Natürlich ärgerte sich Mühlenweg über dieses Tor, doch er ist überzeugt davon, dass es seine Elf schafft: "Ich glaube, wir gewinnen auch in Lörrach."

Video-Interview mit Johannes Renz vom VfB Waldshut

Video-Interview mit Mario Imbrogiano vom TuS Stetten

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein