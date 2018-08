von Autorenzeile

Juniorenfußball: (sk) Im Rahmen eines Vier-Nationen-Turniers werden am Dienstag, 11. September, zwei U17-Länderspiele im Tiengener Langensteinstadion ausgetragen. Um 10 Uhr wird der Nachwuchs von Israel gegen die Niederlande spielen. Um 14 Uhr folgt die Partie der DFB-Auswahl gegen Italien.

Die deutsche Mannschaft unter der Leitung von Michael Feichtenbeiner startet mit einem hochkarätigen Turnier vom 7. bis 11. September in ihre U17-Saison. Es sind die ersten Partien des Jahrgangs 2002. Gegner an den Spielorten in Konstanz, Singen und Tiengen ist der Nachwuchs aus Italien, Israel und den Niederlanden.

„Wir freuen uns sehr auf diesen spannenden Spiele“, sagt Feichtenbeiner im Hinblick auf den hochkarätigen Wettbewerb. „Zum Auftakt geht es gegen Europameister Niederlande. Außerdem erwartet uns in Italien ein starker Gegner, gegen den wir im vergangenen Jahr mehrfach gespielt, aber nie gewonnen haben. Auf die israelische Mannschaft freuen wir uns besonders. Wir haben noch nie gegen sie gespielt.“

Los geht das Turnier am Freitag, 7. September, ab 16 Uhr, im Bodenseestadion Konstanz mit dem Spiel gegen die Niederlande. Zuvor, mit Anstoß um 11 Uhr, treffen die Italiener in Konstanz auf Israel. Weiter geht’s dann am Sonntag, 9. September, ab 11 Uhr, im Hohentwielstadion Singen mit der Partie zwischen Deutschland und Israel. Im Anschluss daran spielt Italien gegen die Niederlande.

Der abschließende Spieltag des Vier-Nationen-Turniers findet dann am Dienstag, 11. September, im Langensteinstadion beim FC Tiengen 08 statt: Ab 10 Uhr eröffnen die U17-Teams von Israel und Italien den Tag. Das Spiel zwischen Deutschland und Italien wird anschließend um 14 Uhr angepfiffen.

SÜDKURIER-Gewinnspiel Wollen Sie die U17-Länderspiele am 11. September in Tiengen aus besonderer Perspektive erleben? Wir haben fünf Mal zwei VIP-Tickets (Tribünenplätze und Catering) für Sie. Gewinnen können Sie auch ein U17-Nationaltrikot mit den original Autogrammen der künftigen Fußballstars. Was müssen Sie tun? Schicken Sie ein originelles Foto (mind. 1 MB) unter dem Motto: „Ich bin der Fußballstar der Zukunft!“ Alle Bilder kommen in die Verlosung und werden in der Zeitung sowie online auf suedkurier.de veröffentlicht. Mails an http://hochrhein.sport@suedkurier.de. Einsendeschluss ist am 3. September.

Vorverkauf für Länderspiele in Tiengen läuft Der Vorverkauf für die Spiele in Konstanz, Singen und Tiengen läuft: Online gibt es die Karten unter http://www.dfb.de/tickets. Wer eine Karte für den jeweiligen Spielort kauft, kann beide Partien verfolgen. Karten kosten zwischen 3 Euro und 5 Euro.

Jugend-Sammelbestellungen (ab vier Personen) sind unter https://dfb.reservix.de/p/reservix/event/1244077 möglich. Das Ticket kostet zwei Euro. Jede fünfte Karte ist gratis für eine Begleitperson. Bei Fragen hilft der Südbadische Fußballverband weiter (E-Mail: kratzner@sbfv.de).

Karten für die Spiele in Tiengen gibt es im Vereinsheim des FC Tiengen 08 sowie bei Schertle-Schmidt-Sport. (sk)

