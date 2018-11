Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

SV Herten – FC Wehr 5:2 (3:1). – Tore: 1:0 (7.) Kocer; 1:1 (22.) Vardi; 2:1 (27.) Rittwag; 3:1 (45.) Kocer; 3:2 (55.) Vardi; 4:2 (90.) Kocer; 5:2 (90.+5) Kipka. – SR: Kai Brunner (Huttingen). – Z.: 80.

Die Achterbahnfahrt des SV Herten geht weiter, dieses Mal wieder mit Blickrichtung nach oben: "Wer das Wechselbad der Gefühle liebt, der muss sich unsere Spiele anschauen", nahm es Sportchef Matthias Tröndle mit einer leichten Portion Galgenhumor. Den konnte er sich angesichts des 5:2-Erfolgs gegen den vom Abstieg bedrohten FC Wehr auch leisten: "Unterm Strich zählen erst einmal die drei Punkte. So klar, wie es das Ergebnis ausdrückt, war unser Sieg nicht."

In der Tat wurde der personell gebeutelte FC Wehr unter Wert geschlagen. Trainer Michael Schenker war mit dem letzten Aufgebot zum Spiel gekommen. Im Verlauf des Tages hatten unter anderem Steven Bertolotti, Bastian Kühne und Rico Schellin abgesagt. So war die mit den getreuen Simon Niesner, Jörg Schick und Aytekin Güngör besetzte Reservebank nicht dazu geeignet, Euphorie zu entfachen.

Doch der FC Wehr verkaufte sich teuer, wusste um seine geringe Chance. Der SV Herten startete zwar furios, führte nach sieben Minuten durch Tunahan Kocer, der eine Kombination über Benjamin Kipka und Robin Wiessmer abschloss. Doch nach dem 2:8 vor Wochenfrist gegen den SV 08 Laufenburg war das Hertener Nervenkostüm noch nicht wieder komplett sortiert. "Natürlich wollten wir sofort klarstellen, dass die Punkt hier bleiben", so Tröndle, doch in der Umsetzung haperte es zunächst. Prompt gelang Francesco Vardi der Ausgleichstreffer.

Die Freude bei den Wehrern währte nicht lang, fünf Minuten nach dem 1:1 jubelten die Hausherren wieder. Philip Bitzer hatte Kocer steil geschickt, den Querpass musste Mario Rittwag nur noch ins leere Tor schieben: "Bei den ersten beiden Gegentoren haben wir schlecht verteidigt", haderte Michael Schenker, der noch vor der Pause das 1:3 hinnehmen musste, als Kocer bei einem Ballverlust zur Stelle war: "Trotzdem kein Vorwurf an meine Mannschaft, sie hat alles versucht."

In der Tat meldeten sich die Wehrer nach der Pause zurück, Vardi verkürzte auf 2:3 und hätte kurz danach sogar das 3:3 machen müssen: "Das war unfassbar, wie wir uns da reindrücken ließen", atmete Matthias Tröndle erst in den letzten Minuten erleichtert durch: "In dieser Phase waren die Wehrer gut dabei. Erst der Konter zum 4:2 brachte die Entscheidung." Tunahan Kocer, schon gegen den SV 08 Laufenburg trotz der Pleite ein laufstarker Aktivposten, krönte seine aktuelle Form mit dem dritten Tor an diesem Tag und seinem zwölften Treffer in der laufenden Saison.

In der fünften Nachspielminute erhöhte der fleißige Benjamin Kipka noch auf 5:2 für die Gastgeber – sogar für Tröndle des Guten doch etwas zuviel: "Wir haben verdient gewonnen, aber vielleicht ein, zwei Tore zu hoch. Der FC Wehr wurde hier unter Wert besiegt."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein