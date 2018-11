Fußball-Kreisliga A-West: – Spitzenreiter TuS Stetten geht mit 42 Punkten und damit einem Vorsprung von sieben Punkten auf die Verfolger Bosporus FC Friedlingen und FC Steinen-Höllstein, die beide mit 35 Punkten in der Tabelle stehen, in die Winterpause. Mit ein Grund für den komfortablen Vorsprung der Lörracher Vorstädter ist die Spielabsage vom kommenden Wochenende.

Ursprünglich hatte Staffelleiter Dieter Ruf (Murg) das Derby des TuS Stetten beim FV Lörrach-Brombach III auf Sonntag, 2. Dezember, 18.30 Uhr, neu angesetzt. Nun meldet der Funktionär, dass das Spiel abgesetzt wird, weil die "Dritte" des Verbandsligisten auf die Austragung verzichtet. Die Mannschaft bleibt Sechster mit 23 Punkten.

Laut Spielplan hätte die Partie bereits am 11. November ausgetragen werden müssen. Aber ein kollektiver Ausfall der Flutlichter im Grüttstadion an jenem Wochenende verhinderte nicht nur das Derby der "Dritten", sondern auch die Oberliga-Partie der A-Junioren am Samstag, 10. November, gegen den 1. CfR Pforzheim. Dieses Spiel ist noch nicht wieder neu terminiert.

