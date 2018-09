von Rolf Rombach

Ringen: – Donnerstag, kurz nach acht in der Dinkelberghalle. Die Luft im Trainingsraum steht. Kein Wunder, denn hier wird kräftig trainiert – und transpiriert. Schweißglänzende, durchtrainierte Körper powern sich aus. Am Mattenrand des Trainingsraums in Adelhausen steht Bernd Reichenbach, gibt lautstarke Anweisungen.

Der 56-iährige Trainer des Bundesligisten TuS Adelhausen bereitet nicht nur seine Recken auf die am Wochenende beginnende Saison vor. Auf der Matte tummeln sich Gäste aus der Nachbarschaft. Neben den TuS-Ringern schwitzen auch die Oberliga-Ringer des KSV Rheinfelden und erinnern damit an eine lang zurückliegende Zeiten.

Vor über 25 Jahren bildeten der TuS Adelhausen und der KSV Rheinfelden eine Ringervereinigung, gingen später wieder getrennte Wege. Der KSV Rheinfelden hatte ein paar gute Jahre im Nachwuchs, brachte in den 1990er Jahren viele junge Sportler an nationalen Meisterschaften. Parallel dazu stieg der TuS Adelhausen langsam aber stetig über die Regionalliga in die 2. Bundesliga auf. Im Februar 2002 gelang erstmals der Sprung in die 1. Bundesliga. Mittlerweile zählen die Ringer vom Dinkelberg zur nationalen Elite, feierten in der vergangenen Saison den Einzug ins Bundesliga-Halbfinale als bislang größten Erfolg des 1962 gegründeten Vereins.

Der KSV Rheinfelden durchwanderte ein langes sportliches Tal, ehe er sich steigerte und 2017 erstmals in der Regionalliga – faktisch zweite Liga – auf die Matte gehen durfte. Mit viel Pech ging es zwar direkt wieder runter in die Oberliga, doch das Team von Sascha Oswald stellte mehrfach unter Beweis, das es auf diesem Niveau durchaus mithalten kann. Nicht überraschend kommt daher die Zielsetzung, bald wieder in der Regionalliga ringen zu dürfen.

„Früher hatte jeder Verein 30 Mann oder mehr im Training. Da gab es genügend Auswahl. Diese Zeiten sind vorbei”, bedauert Reichenbach den Schwund an Trainigspartnern, der sich in vielen Sportarten zeigt. Seine Leidenschaft fürs Ringen kommt sofort rüber. Die neu entdeckte Kooperation der Nachbarvereine verwundert nicht. Schließlich geht es dem Kollnauer nicht um die Vereine – für ihn steht die Sportart im Fokus. Ringer sollen sich mit den Besten messen, der Zuschauer die Faszination erleben und mitleben.

Dass diese Leidenschaft zuweilen ansteckend ist, zeigen die Erfolge, die Reichenbach über die Jahre gesammelt hat. Neben den beiden Aufstiegen mit dem TuS Adelhausen in die 1. Bundesliga gelang ihm dieses Kunststück 2011 auch mit dem SV Triberg und 2014 ein weiteres Mal mit dem KSV Ispringen. Die Nordbadener führte er sogar in die knapp verlorenen Finalkämpfe um den deutschen Mannschaftsmeistertitel.

Für Sascha Oswald wurde Reichenbach in Adelhausen und später in Triberg ein väterlicher Freund. Eigentlich naheliegend, dass beide Sportler nun gemeinsame Sache machen, um ihren Sport und ihre Vereine voranzubringen. Dritter im Bund ist Florian Philipp, mit Oswald seit dessen Gastspiel bei der RG Hausen-Zell gut befreundet.

Seit Juni haben die Vereine ihr Training intensiviert. Donnerstags geht’s auf dem Berg zur Sache, freitags in der Turnhalle der Schillerschule Rheinfelden. Dabei wechseln sich Sascha Oswald, Bernd Reichenbach und Florian Philipp in der Trainingsleitung ab.

KSV-Ringer Fabian Wepfer freut sich über die Abwechslung: “Nach drei Jahren kennst du die Trainingspartner auswendig.” Das gute Miteinander der Sportler ist zu spüren. Es wird gefightet, gekämpft, aber auch gelacht. Unabhängig der Liga-Zugehörigkeit wird im Training durchgewechselt. Nach zwei Stunden verlassen die Sportler wieder die Halle. Müde, aber zufrieden. Das erklärte Ziel ist es, in der neuen Saison die bestmögliche Leistung für die Zuschauer und sich selbst abrufen zu können.

